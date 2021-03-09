Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые нашли эффективный способ справиться с одиночеством

Сегодня, 18:01

Одиноким людям часто не хватает смысла в жизни

Ежедневные ритуалы помогают людям справиться с одиночеством. Это выяснили ученые Калифорнийского и Восточно-Китайского педагогического университетов, опубликовав свое исследование в SAGE Journals. А чтобы подбодрить себя или своих близких, можно просто подобрать им что-то интересное с нашего календаря подарков на март.

Ученые говорят, что одиноким людям часто не хватает смысла в своей жизни. А их исследование показывает, что ритуальное поведение, то есть то, что человек делает изо дня в день, может уменьшить чувство одиночества за счет увеличения смысла жизни.

Читайте также:
Как бороться с негативом в самый депрессивный месяц в году

Исследователи говорят, что это должно быть что-то легкое, например: заваривание кофе с корицей на завтрак, обед с любимой тарелки или прогулка по вечерам с собакой. Ученые отмечают, что сложные ритуалы, которые человек будет заставляет себя совершать ежедневно, не помогут в борьбе с одиночеством.

К слову, самый ощутимый смысл жизни у многих, не только одиноких, людей появляется в ожидании Нового года. Этот праздник дает людям возможность почувствовать себя частью общности с другими людьми.

Создавая и совершая свои маленькие и ежедневные ритуалы, люди могут избавиться от чувства одиночества и обрести смысл жизни, заверяют ученые.

История одинокой жизни Катрин Денев – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как легко пережить весеннюю депрессию: жизненные истории и советы психолога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых Как развить сексуальность и получать лучшие оргазмы Как легко пережить весеннюю депрессию: жизненные истории и советы психолога Как полюбить себя и свое тело: шесть проверенных способов
психология одиночество
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Футболистка сборной Беларуси ведет очень горячий инстаграм. Фото
Футболистка сборной Беларуси ведет очень горячий инстаграм. Фото
"Холостячка" Ксения Мишина показала, как отдыхает в Доминикане
"Холостячка" Ксения Мишина показала, как отдыхает в Доминикане
Ани Лорак своим постом заинтриговала фанов
Ани Лорак своим постом заинтриговала фанов
Футболистка сборной Беларуси ведет очень горячий инстаграм. Фото
Футболистка сборной Беларуси ведет очень горячий инстаграм. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 18:06Вкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

Вчера, 16:30Звездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

Вчера, 15:04Вкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Вчера, 12:15Фаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

Вчера, 12:12Звездно

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:51Вкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 10:25Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 05:30Психо

Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

7 мартаФаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

7 мартаФаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

7 мартаEvents

Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя

7 мартаEvents

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

7 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

6 мартаЗвездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

6 мартаЗвездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

Новости партнеров

Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Паулина Андреева и другие звезды, которые неожиданно стали мамами
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять