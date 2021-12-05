Що заважає сильним та незалежним жінкам створити щасливі стосунки – думка експертів

Сильні та незалежні жінки, які не мають особистого щастя. Розбираємось з експертами, чому так відбувається, у чому причини і як із цим впоратися

Чому сильні та незалежні жінки самотні / Фото: unsplash.com

Успішна кар'єра, хороша зарплата, свій будинок, автомобіль, але чомусь досі одна... Раніше ми розповідали, що вчені вже знайшли спосіб, як впоратися з самотністю. Ведучий проєкту "Я везу тобі красу" на каналі "Україна" Юрій Царьов розібрався, у чому причина самотності сильних жінок.

В чому причина

"Я і поличку можу сама прибити, і розетку полагодити, і колесо поміняти", – про свої вміння розповіли вже багато героїнів мейковер-шоу "Я везу тобі красу". І часом це доводиться робити не тому, що немає чоловіка поруч, просто він робить не так, як треба, а потім раптом зникає.

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Жінкам заважає звичка все контролювати та тягнути ковдру на себе, – пояснив стиліст. – Чоловіки цього не люблять та втікають. Такій жінці потрібно віддавати кермо влади партнеру і довіряти йому.

Що робити

Вчиняти як жінка, тобто навчитися відпускати ситуацію, можна за допомогою порад учительки аргентинського танго.

Яке завдання партнерки? Не метушитися і не робити того, що не пропонує партнер, – радить танготерапевт Емма Кологрівова. – Коли відчуваєш партнера та довіряєш йому, тоді виходить дуже гарний танець. Це ж працює і у стосунках.

Нерідко сильна та незалежна на роботі, у стосунках така жінка веде себе як дівчинка.

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Але коли жінка демонструє те, що вона маленька, то чоловік реагує на неї, як на дівчинку, а не як на сексуальну та привабливу жінку, – зауважив цю помилку у поведінці деяких героїнь арт-коуч Юрій Царьов.

Тобто чоловік бере на себе роль батька чи старшого друга і не бачить у жінці партнерку для стосунків.

Якщо говорити про зовнішній вигляд, то бувають крайності: або дуже багато яскравих акцентів в образі, які транслюють: "Зверніть на мене увагу! У мене давно немає стосунків", або сірий і непомітний одяг.

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Коли жінка не вважає себе красивою і постійно шукає в собі якісь вади, то вона й одяг вибирає скромний та непомітний, – пояснив топ-стиліст Юрій Царьов. – А я ж бачу таку жінку в розкішній сукні, на підборах, яка йде і несе себе, впевнена у тому, хто вона є насправді.

Один із експертів шоу "Я везу тобі красу" стиліст-візажист Марина Борщевська – сильна, але при цьому неймовірно жіночна; незалежна, але перебуває у щасливих стосунках. Її порада була дуже доречною для однієї з учасниць проекту.

Коли жінка сильна та незалежна, їй складно знайти ще більш незалежного чоловіка. Тому іноді потрібно дозволити собі бути слабкою, ніжною, жіночною, – розповіла стиліст-візажист Марина Борщевська. – І тоді обов'язково знайдеться той, хто захоче вас оберігати.

Дивіться мейковер-шоу "Я везу тобі красу" з понеділка по четвер о 10:00 на каналі "Україна".

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