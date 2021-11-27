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Может, это карма? 3 мифа, которые мешают одиноким девушкам построить отношения

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
27 ноября, 12:48
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Ведущий шоу "Я везу тобі красу" посоветовал избавиться от этих убеждений
Ошибки, которые мешают строить отношения
Ошибки, которые мешают строить отношения / Фото: unsplash.com

Вы замечали, что есть девушки, которые, как магнитом, притягивают парней к себе, а есть те, у которых никак ни складываются отношения. Не признаваясь подружкам и даже себе самим, они регистрируются на всех сайтах знакомств, стараются быть в центре внимания, но все равно коротают вечера в "сильном и независимом" одиночестве. Почему? Пора делать карту желаний и начинать верить в себя.

Ведущий программы "Я везу тобі красу" Юрий Царев на канале "Украина" объяснил три самые распространенные ошибки в поведении девушек, разобрав примеры героинь проекта, которые встретились с арт-коучем Юрием Царевым.

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Ведущий "Я везу тобі красу" посоветовал одиноким девушкам поверить в себя
Ведущий "Я везу тобі красу" посоветовал одиноким девушкам поверить в себя / Фото: пресс-служба

Мифы, которые мешали им стоить отношения:

Миф №1

Мама с папой не любили друг друга, были несчастны – значит, и свою семью мне не построить.

Обида – это детская реакция человека на действия других людей. Легко обвинять в своих негораздых других, в том числе и родителей. Но ради собственного счастья нужно понять и принять: "Родители были молоды, это их ошибки. А я беру ответственность за свою жизнь и начинаю создать свои правила счастливых отношений".

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Сьемки популярного шоу "Я везу тобі красу"
Сьемки популярного шоу "Я везу тобі красу" / Фото: пресс-служба

Миф №2

Если меня бросили один раз, значит, я недостойна того, чтобы меня полюбили.

Нет, не значит! Когда отец уходит из семьи, а потом еще и мама строит свою жизнь, не обращая внимания на ребенка, то во взрослой жизни у девушки появляется убеждение: "Я никому не нужна, меня не за что любить, я серая и неинтересная". Думая так, она в будущем привлекает к себе именно тех мужчин, которые ее обесценивают.

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Легче смириться и назвать себя непривлекательной, чем полюбить себя. Если вы реально так думаете, то попробуйте сначала для себя стать интересной и крутой. Тогда рядом обязательно появится мужчина, которому захочется быть с вами.

Миф №3

Это моя карма. Я не умею строить отношения, поэтому буду всегда одна.

Никогда не говорите себе "я не смогу". Сможете, если захотите. Но одними словами делу не поможешь, нужны действия. И они не всегда комфортны, и многие перемены проходят через боль. Но при этом важно знать, что вы не только сможете, но и достойны лучшего.

– посоветовал ведущий канала "Украина" Юрий Царев.

Смотрите мейковер-шоу "Я везу тобі красу" с понедельника по четверг в 10:00 на канале "Украина".

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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