Может, это карма? 3 мифа, которые мешают одиноким девушкам построить отношения

Вы замечали, что есть девушки, которые, как магнитом, притягивают парней к себе, а есть те, у которых никак ни складываются отношения. Не признаваясь подружкам и даже себе самим, они регистрируются на всех сайтах знакомств, стараются быть в центре внимания, но все равно коротают вечера в "сильном и независимом" одиночестве. Почему? Пора делать карту желаний и начинать верить в себя.
Ведущий программы "Я везу тобі красу" Юрий Царев на канале "Украина" объяснил три самые распространенные ошибки в поведении девушек, разобрав примеры героинь проекта, которые встретились с арт-коучем Юрием Царевым.
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Мифы, которые мешали им стоить отношения:
Миф №1
Мама с папой не любили друг друга, были несчастны – значит, и свою семью мне не построить.
Обида – это детская реакция человека на действия других людей. Легко обвинять в своих негораздых других, в том числе и родителей. Но ради собственного счастья нужно понять и принять: "Родители были молоды, это их ошибки. А я беру ответственность за свою жизнь и начинаю создать свои правила счастливых отношений".
Миф №2
Если меня бросили один раз, значит, я недостойна того, чтобы меня полюбили.
Нет, не значит! Когда отец уходит из семьи, а потом еще и мама строит свою жизнь, не обращая внимания на ребенка, то во взрослой жизни у девушки появляется убеждение: "Я никому не нужна, меня не за что любить, я серая и неинтересная". Думая так, она в будущем привлекает к себе именно тех мужчин, которые ее обесценивают.
Легче смириться и назвать себя непривлекательной, чем полюбить себя. Если вы реально так думаете, то попробуйте сначала для себя стать интересной и крутой. Тогда рядом обязательно появится мужчина, которому захочется быть с вами.
Миф №3
Это моя карма. Я не умею строить отношения, поэтому буду всегда одна.
Никогда не говорите себе "я не смогу". Сможете, если захотите. Но одними словами делу не поможешь, нужны действия. И они не всегда комфортны, и многие перемены проходят через боль. Но при этом важно знать, что вы не только сможете, но и достойны лучшего.
– посоветовал ведущий канала "Украина" Юрий Царев.
Смотрите мейковер-шоу "Я везу тобі красу" с понедельника по четверг в 10:00 на канале "Украина".
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