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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Что делать, если работа перестала приносить удовольствие: 3 совета психолога

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
11 августа, 15:45
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В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" психолог и коуч Елена Адамова дала советы, которые помогут найти дело по душе
Что делать, если работа перестала приносить удовольствие
Что делать, если работа перестала приносить удовольствие / Фото: Unsplash

Если вам жалко бросить работу, которая больше не приносит удовольствие и вы не можете найти баланс, тогда важно подумать о себе и о том, что вы тратите драгоценное время на дело, которое мешает получать удовольствие от жизни, советует психолог и коуч Елена Адамова.

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Психолог и коуч Елена Адамова
Психолог и коуч Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Эксперт советует сделать следующие 3 шага, чтобы найти дело по душе:

  1. Представьте себе, что ни на одной работе вы не будете зарабатывать деньги, и решите, какое дело в таком случае сможет доставить вам удовольствие.
  2. Без ущерба для психологического состояния, начать параллельное движение развития в интересной для вас сфере, сочетая его со старой работой.
  3. Найдите то дело, в котором вы будете чувствовать себя полезными, но при этом не обязательно помогать людям в прямом смысле. Вы можете чему-то учить детей, варить кофе или даже поднять настроение человеку – это и есть польза.

Психолог также подсказала, как решиться на увольнение:

Следует найти дело по душе и когда вы поймете, что не боитесь менять свою жизнь – уходите. И помните, с этим процессом затягивать нельзя, ведь Вселенная, которая знает, что вам плохо на своей работе, предложит другой вариант – увольнение. А зачем вам это?

Тем временем мы выяснили, как решиться на собственный бизнес после 50 лет: техника психолога и еще 2 способа. Смотрите видео:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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