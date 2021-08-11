Що робити, якщо робота перестала приносити задоволення: 3 поради психолога

У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" психолог і коуч Олена Адамова дала поради, які допоможуть знайти справу до душі

Що робити, якщо робота перестала приносити задоволення / Фото: Unsplash

Якщо вам шкода кинути роботу, яка більше не приносить задоволення і ви не можете знайти баланс, тоді важливо подумати про себе і про те, що ви витрачаєте дорогоцінний час на справу, яка заважає отримувати задоволення від життя, радить психолог і коуч Олена Адамова.

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Психолог і коуч Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Експерт радить зробити наступні 3 кроки, щоб знайти справу до душі:

Уявіть собі, що ні на одній роботі ви не будете заробляти гроші, і вирішіть, яке діло в такому випадку зможе доставити вам задоволення. Без шкоди для психологічного стану, почати паралельний рух розвитку в цікавій для вас сфері, поєднуючи його зі старою роботою. Знайдіть ту справу, в якій ви будете почувати себе корисними, але при цьому не обов'язково допомагати людям в прямому сенсі. Ви можете чомусь вчити дітей, варити каву або навіть підняти настрій людині – це і є користь.

Психолог також підказала, як зважитися на звільнення:

Слід знайти справу до душі і коли ви зрозумієте, що не боїтеся міняти своє життя – йдіть. І пам'ятайте, з цим процесом затягувати не можна, адже Всесвіт, який знає, що вам погано на своїй роботі, запропонує інший варіант – звільнення. А навіщо вам це?

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