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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Как решиться на собственный бизнес после 50 лет: техника психолога и еще 2 способа

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
9 августа, 12:40
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Открыть бизнес на пенсии даже с минимальными вложениями – реально. Это довели кондитер и дизайнер, которые рискнули бросить работу и воплотить свою мечту в реальность
Как открыть бизнес, когда тебе за 50
Как открыть бизнес, когда тебе за 50 / Фото: скриншот

Женщины поделились своим опытом и дали ценные советы, как, несмотря на возраст, им удалось на своем хобби начать зарабатывать деньги.

Синдром профессионального выгорания также может подтолкнуть человека к смене профессии. Как вернуть интерес к своей работе.

Из парикмахера в кондитеры в 49 лет

Любовь Сосновая с детства мечтала стать кондитеров, а решилась на это только ближе к 50 годам. Теперь ежедневно она выпекает по несколько заказов. А начиналось все с выпечки для друзей:

Подруга попробовала на какой-то вечеринке у меня тортик, просто для домашних и сказала, что круто. А сделай тортик для моего ребенка.

Именно тогда Любовь и сменила парикмахерское дело, которому отдала 15 лет, на кондитерское:

Я выпекала, разрезала те же торты, пирожные на части и носила по своим друзьям, по знакомым.

Любовь говорит, что первый год выходила в ноль, потому что все деньги шли на курсы, материалы и технику. Теперь у нее очередь из клиентов, которые находят ее в соцсетях.

Стать дизайнером одежды, когда тебе за 50

Елена Александрович завоевывает сердца клиентов в соцсетях. В Instagram она продвигает производство рубашек, которые шьет и моделирует сама.

Сейчас в ее шоу-руме несколько десятков рубашек и платьев, и на них охотятся клиенты, но начинать было непросто:

Было и страшно, и нелегко. К тому же, как только решилась – начался карантин.

Когда пришла эпидемия и в шоу-рум никто не ходил, тогда Елена начала изучать соцсети.

Как сменить профессию после 50 лет
Как сменить профессию после 50 лет / Фото: unsplash.com

Как не бояться поменять профессию, когда тебе за 50: совет психолога

Ни Любовь, ни Елена ни разу не пожалели, что решились на риски. По словам психолога Анны Денисовой, есть такая технике как взгляд со стороны:

  • вспомнить какие у меня есть позитивные примеры смены вида деятельности, смены профессии.
  • поговорить с теми людьми, кто поменял что-то в своей жизни и что положительного у них произошло вместе с этой сменой.

Еще один вариант рискнуть – если трудно решиться на собственное дело, можно сначала поработать в той сфере, где хотите вести бизнес.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, говорит, что можно начинать, как наемный работник, например: тот же бариста или флорист. А потом как пойдет – начать уже делать собственный бизнес, ведь вы уже будете понимать, как оно работает.

Сменить профессию помогут также курсы при центрах занятости и в университетах третьего возраста, которые есть почти в каждом городе.

Ранее актриса Наталка Денисенко дала совет женщинам, как пережить сложную ситуацию в жизни.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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