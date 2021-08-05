Звезда "Крепостной" дала совет женщинам, как пережить сложную ситуацию в жизни

Актриса Наталка Денисенко поддержала тех женщин, которым сейчас нелегко и кто думает, что он остался один на один со своими проблемами.

Наталка Денисенко дала совет женщинам, как пережить сложную ситуацию в жизни / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На фоне скандала с мужем актрисы Андреем Фединчиком, звезда написала в Instagram важный пост, который будет полезен каждой женщине:

Я поняла одну важную вещь – природа женщины всегда нуждается в осознании НЕодиночества. Мы всегда стремимся сделать уютное гнездышко, встречаться с подружками, окружить себя общением и множеством дел. И когда что-то случается, нам важно понимать: я – не одна.



Актриса дала женщинам 7 советов, как пережить плохой период:

Ты не одна, когда ты задолбалась на работе (хоть она и любимая, все мы устаем и имеем на это право). Ты не одна, когда нет сил и ты срываешься при ребенке (да, так делать не хорошо, но ты можешь выдохнуть и справить ситуацию). Ты не одна, когда ты чувствуешь что ты не такая или не красивая (бывают такие дни, но помни, что красота начинается изнутри). Ты не одна, когда ругаешься с мужем (любой рост в отношениях идет через кризис, важно как ты пройдешь этот урок). Ты не одна, когда думаешь, что ты одна и никто тебе не поможет (это не так! Стоит лишь обратиться за помощью и она придет). Ты не одна во всех своих проблемах и невзгодах! (женщины, мы все одинаковые, и если вы видите потухшие глаза или злость у другой женщины – это значит лишь одно: она думает, что она одна на целом свете) Ты не одна! У тебя есть, как минимум, один самый близкий человек на свете-ТЫ САМА!

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

По словам актрисы, каждая женщина не одна, ведь у нее за спиной есть ее род: мама, бабушки и пра-пра-прабабушки. Важно лишь протянуть руку и помощь будет.

Наталка Денисенко также призвала женщин быть внимательнее друг к другу!

Смотрите в ролике историю любви Наталки Денисенко и Андрея Фединчика:

Ранее после драки Фединчика его супруга Денисенко заявила, что прошлое нужно оставлять в прошлом.