Астролог и нумеролог рассказали, чего ждать Украине в Новом 2021 году

По прогнозам астролога, следующий год станет более спокойным

Хотите рассмешить Бога – расскажите ему о своих планах. Это нам еще раз напомнил 2020 год. Коронавирус, тотальный локдаун, падение экономики, природные катаклизмы – все устали и хотят быстрого прихода нового 2021 года.

Что он нам готовит, можно только гадать. Но астрологи и нумерологи уже знают ответы на эти вопросы. Что предвещают нам звезды и числа в эфире информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" телеведущая Юлия Галушка расспросила у тех, кто в этом разбирается – астролога и нумеролога.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка Фото: пресс-служба

По прогнозам астролога Юрия Буянова, 2021 год станет более спокойным. Первый благоприятный период для Украины будет уже с 1 января и до 29 января. Потом будет ретроградный Меркурий – время, когда необходимо завершать все начатые дела и лучше не начинать ничего нового.

Певица и телеведущая Алена Винницкая также рассказала, что интересуется астрологией, доверяет подобным прогнозам и даже сама немного обучалась.

Станет ли 2021 годом возможностей, рассказали астролог и нумеролог – смотрите подробнее в сюжете:

Тем временем мы выяснили, как правильно составлять карту желаний, чтобы они сбывались.

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