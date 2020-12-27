Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Новогодний астрологический прогноз на 27 декабря – 2 января для всех знаков зодиака

Завершается 2020 год, остается последняя неделя, и многих людей интересует, как пройдут новогодние праздники, насколько удачными и счастливыми будут последние дни уходящего и начало очередного года, как лучше всего встречать Новый год-2021, в зависимости от знака зодиака.

Гороскоп на неделю Фото: Unsplash

На этот раз Новый год наступит в зодиакальном знаке Льва, а это значит, что скучать и грустить точно никто не будет. Ведь период Льва, как никакой другой, отлично подходит для праздника, веселья, приподнятого настроения. Наряжайтесь, веселитесь, дарите окружающим комплименты и получайте в ответ добрые слова.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

В конце уходящего 2020 года Овнам потребуется терпение, чтобы избежать конфликтов в общении с близкими людьми. Проявите благородство и прощение к ним, особенно во вторник. И тогда в Новогоднюю ночь вы будете полны энергии, веселья праздничного настроения. А на следующее утро вам не придется страдать от гнетущего похмелья.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Оптимизм и жизнерадостность Тельцов перейдет вместе с вами со старого в новый год. Это позволит создать настоящее праздничное настроение не только тебе, но и окружающим, причем не только в новогоднюю ночь. Благодаря уверенности в собственных силах многие ваши планы имеют все шансы воплотиться в реальность. Не забудьте об этом после праздников.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Близнецы проявят себя как опытные хозяева, взяв обязанности по устройству и организации праздника на себя. Практически вся неделя у вас будет занята предпраздничными приготовлениями. Не только окружающие, но и вы сами получите от предновогодней суеты массу удовольствия. А сам праздник лучше встречать не в одиночестве, а в окружении близких.

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Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Конец года обещает Ракам приподнятое настроение, несмотря на некоторые недочеты в работе. Главное – сохранить такой настрой на всю неделю. Окружающим нравится ваш оптимизм. Чтобы Новый год прошел на ура, и все, включая вас, остались довольны, постарайтесь сделать все самостоятельно, ни на кого не перекладывая обязанности организатора.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львы на следующей неделе будут источать обаяние и притягательность, что не останется не замеченным. Для вас не будет иметь большого значения, в какой компании вы встретите Новый год – ваше настроение от этого не испортится. Береги силы и здоровье и не переберите свою норму алкоголя в новогоднюю ночь, иначе утро 1 января будет жестоким.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Девам на следующей новогодней неделе предстоит много работы и хлопот. Однако все они, по большей части, будут приятными. Старайтесь расходовать силы только для решения личных вопросов, хотя вам это будет удаваться с большим трудом или не получится вовсе. Праздник пройдет гораздо лучше, если вы встретите его в кругу семьи, а не в многолюдной компании.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Представителей знака Весы в канун Нового года подстерегают различного рода неожиданности. Остерегайтесь мошенников в среду. Чтобы не пропустить интересные встречи и многообещающие знакомства, звезды советуют встречать Новый год в большой компании. В этом случае праздник станет для вас незабываемым. Начало следующего года подарит интересные перспективы.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Скорпионам следует тщательно подготовиться к встрече Нового года и запастись приятными, а главное – душевными подарками для близких и любимых людей. Не тяните с этим важным праздничным пунктом. Начало нового года обещает вам внесение разнообразия в привычный жизненный ритм. Вам может не все сразу понравиться, но позже вы поймете смысл событий.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Для Стрельцов следующая неделя открывает двери перед жизненно важным годом. Новые знакомства, отличные перспективы, приятные изменения, конечно же, вас порадуют и удивят. Контролируйте свои финансы, но вот на сам праздник скупиться не стоит. Именно вам адресовано известное утверждение о том, как встретите Новый год, так его и проживете.

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Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Козерогам следует остерегаться неприятностей на следующей неделе, особенно в четверг, а потому не стоит встречать праздник в компании малознакомых людей. Лучше весело, душевно и спокойно отпразднуйте Новый год в тесном семейном кругу. Новая информация, которую вы получите в самом начале года, поможет вам изменить жизнь к лучшему.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе стоит попридержать командный тон и добрее относиться к близким людям, иначе вам не избежать конфликта в конце уходящего года, а оно вам надо? Праздник лучше всего встречать в большой и шумной компании. Новые знакомства в наступившем году превратятся в крепкие отношения и пригодятся вам в бизнесе.

Гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Рыбам важно постараться заранее спланировать организацию праздника, отказаться от импровизаций и не совершать спонтанных действий. Встречая Новый год, веселитесь в свое удовольствие, но не забывайте об отдыхе и полноценном здоровом сне. Силы и крепкие нервы вам понадобятся уже с первого дня наступившего 2021 года.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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