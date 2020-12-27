Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака
Новогодний астрологический прогноз на 27 декабря – 2 января для всех знаков зодиака
Завершается 2020 год, остается последняя неделя, и многих людей интересует, как пройдут новогодние праздники, насколько удачными и счастливыми будут последние дни уходящего и начало очередного года, как лучше всего встречать Новый год-2021, в зависимости от знака зодиака.
На этот раз Новый год наступит в зодиакальном знаке Льва, а это значит, что скучать и грустить точно никто не будет. Ведь период Льва, как никакой другой, отлично подходит для праздника, веселья, приподнятого настроения. Наряжайтесь, веселитесь, дарите окружающим комплименты и получайте в ответ добрые слова.
В конце уходящего 2020 года Овнам потребуется терпение, чтобы избежать конфликтов в общении с близкими людьми. Проявите благородство и прощение к ним, особенно во вторник. И тогда в Новогоднюю ночь вы будете полны энергии, веселья праздничного настроения. А на следующее утро вам не придется страдать от гнетущего похмелья.
Оптимизм и жизнерадостность Тельцов перейдет вместе с вами со старого в новый год. Это позволит создать настоящее праздничное настроение не только тебе, но и окружающим, причем не только в новогоднюю ночь. Благодаря уверенности в собственных силах многие ваши планы имеют все шансы воплотиться в реальность. Не забудьте об этом после праздников.
Близнецы проявят себя как опытные хозяева, взяв обязанности по устройству и организации праздника на себя. Практически вся неделя у вас будет занята предпраздничными приготовлениями. Не только окружающие, но и вы сами получите от предновогодней суеты массу удовольствия. А сам праздник лучше встречать не в одиночестве, а в окружении близких.
Читайте также:Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Конец года обещает Ракам приподнятое настроение, несмотря на некоторые недочеты в работе. Главное – сохранить такой настрой на всю неделю. Окружающим нравится ваш оптимизм. Чтобы Новый год прошел на ура, и все, включая вас, остались довольны, постарайтесь сделать все самостоятельно, ни на кого не перекладывая обязанности организатора.
Львы на следующей неделе будут источать обаяние и притягательность, что не останется не замеченным. Для вас не будет иметь большого значения, в какой компании вы встретите Новый год – ваше настроение от этого не испортится. Береги силы и здоровье и не переберите свою норму алкоголя в новогоднюю ночь, иначе утро 1 января будет жестоким.
Девам на следующей новогодней неделе предстоит много работы и хлопот. Однако все они, по большей части, будут приятными. Старайтесь расходовать силы только для решения личных вопросов, хотя вам это будет удаваться с большим трудом или не получится вовсе. Праздник пройдет гораздо лучше, если вы встретите его в кругу семьи, а не в многолюдной компании.
Представителей знака Весы в канун Нового года подстерегают различного рода неожиданности. Остерегайтесь мошенников в среду. Чтобы не пропустить интересные встречи и многообещающие знакомства, звезды советуют встречать Новый год в большой компании. В этом случае праздник станет для вас незабываемым. Начало следующего года подарит интересные перспективы.
Скорпионам следует тщательно подготовиться к встрече Нового года и запастись приятными, а главное – душевными подарками для близких и любимых людей. Не тяните с этим важным праздничным пунктом. Начало нового года обещает вам внесение разнообразия в привычный жизненный ритм. Вам может не все сразу понравиться, но позже вы поймете смысл событий.
Для Стрельцов следующая неделя открывает двери перед жизненно важным годом. Новые знакомства, отличные перспективы, приятные изменения, конечно же, вас порадуют и удивят. Контролируйте свои финансы, но вот на сам праздник скупиться не стоит. Именно вам адресовано известное утверждение о том, как встретите Новый год, так его и проживете.
Читайте также:Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Козерогам следует остерегаться неприятностей на следующей неделе, особенно в четверг, а потому не стоит встречать праздник в компании малознакомых людей. Лучше весело, душевно и спокойно отпразднуйте Новый год в тесном семейном кругу. Новая информация, которую вы получите в самом начале года, поможет вам изменить жизнь к лучшему.
Водолеям на следующей неделе стоит попридержать командный тон и добрее относиться к близким людям, иначе вам не избежать конфликта в конце уходящего года, а оно вам надо? Праздник лучше всего встречать в большой и шумной компании. Новые знакомства в наступившем году превратятся в крепкие отношения и пригодятся вам в бизнесе.
Рыбам важно постараться заранее спланировать организацию праздника, отказаться от импровизаций и не совершать спонтанных действий. Встречая Новый год, веселитесь в свое удовольствие, но не забывайте об отдыхе и полноценном здоровом сне. Силы и крепкие нервы вам понадобятся уже с первого дня наступившего 2021 года.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.
Все подробности в спецтеме Гороскопы
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное