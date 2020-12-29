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Как правильно составлять карту желаний, чтобы они сбывались

Сегодня, 16:38

Такие нюансы, как цвет ватмана и секторов, имеют большое значение

В новогоднюю ночь многие из нас напишут желание на бумажке, подожгут его, пепел забросят в бокал шампанского и выпьют его. Украинцы верят, что это магический способ осуществить мечты. Но блогер Алиса Чекорская предлагает собственный – проверенный метод – создание карты желаний. Как ее правильно делать, она показала телеведущей Юлии Галушко в информационно-развлекательном шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24".

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Оказывается, все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Научиться правильно мечтать – это сложная наука. Так, по рекомендации Алисы, ватман для карты желаний должен быть красного цвета, ведь он имеет свойства все усиливать. Далее вы расчерчиваете свою карту на 9 секторов, среди которых здоровье, семья, достаток, развитие и другие. И заполняете все сектора своими желаниями, добавляя фотографии и картинки для визуализации.

Но это еще далеко не все нюансы, которые нужно учитывать при создании карты желаний. Когда стоит загадывать желание, каким должен быть цвет иллюстраций и слов, а что категорически нельзя употреблять во время мечтания – смотрите подробнее в сюжете:

Тем временем мы выяснили, как правильно попрощаться с 2020-м годом.

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психология желание традиции
Источник: Сегодня
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