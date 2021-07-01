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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

4 правила счастливой жизни после развода, чтобы избежать прежних ошибок

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 июля, 15:56
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Чтобы будущие отношения не стали граблями и жизнь доставляла удовольствие, научитесь кайфовать от своей жизни, от себя, от своей работы
Как пережить развод
Как пережить развод / Фото: Pexels

Брак развалился. Как жить дальше, чтобы не наделать тех же ошибок с новым партнером? В рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" топ-психолог и коуч Елена Адамова дала несколько ценных советов, которые помогут не переносить предыдущий опыт в свое будущее.

Психолог Елена Адамова
Психолог Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Психолог Елена Адамова отмечает – есть несколько простых правил, которые помогут понять, что именно стало причиной вашего развода.

Как не перенести ошибки прошлого в будущую жизнь: 4 правила

  • Сделайте паузу после развода

Если брак длился долго – большую паузу. Вам нужно восстановить свое психологическое состояние, на что психологи дают до двух лет.

  • Работайте с собой

Спрашивайте себя: "Что меня не устраивало в отношениях?" и "Что не устроило партнера?". Возьмите ответственность за разрушенные отношения и на себя. Не вините во всем своего партнера, а спросите себя: "Что я могла сделать лучше?" и "Где была моя зона ответственности?".

  • Спросите мнение мужчин, которым вы доверяете

Проработав для себя предыдущие вопросы, обратитесь к знакомым мужчинам, например папе или брату – пусть они скажут свое мнение, возможно, где-то вы были неправы.

  • Не становитесь жертвой или нападающим

Запомните простую истину – всегда в разводе виноваты двое.

"Чтобы будущие отношения не стали граблями и жизнь доставляла удовольствие, научитесь кайфовать от своей жизни, от себя, от своей работы. Тогда и будущий брак будет в радость", – комментирует Елена Адамова.

ТОП-5 самых скандальных разводов – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как развестись и не испортить жизнь друг другу.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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