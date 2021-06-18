Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стоит ли прощать измену – совет психолога

Сегодня, 11:05

Чтобы пережить измену важно обратиться к психологу, взять ответственность и на себя, а также придерживаться правила одного раза, когда про предательство не говорят постоянно

Стоит и можно ли простить измену
Стоит и можно ли простить измену
Фото: Unsplash

Стоит и можно ли простить измену? В новой рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог и коуч Елена Адамова дала советы, как пережить измену.

Психолог Елена Адамова
Психолог Елена Адамова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Он меня предал, можно ли это простить?" Если вы задаетесь таким вопросом, то вы уже готовы простить, ведь в противном случае люди действуют более решительно – собирают вещи, детей и прощаются", – отметила психолог Елена Адамова.

Но в таком случае не стоит бежать за советом к подругам и близким, важно делать все постепенно и прислушиваться к себе.

Как пережить измену: 4 совета

1. Обратиться к психологу

Это первое и очень важное правило, ведь, если все же вы вернетесь к своему мужу, вам будет стыдно смотреть в глаза родным, которые будут спрашивать: "Как? Ты это простила?" Да, вы простили и вместо стыда в вашей голове должна звучать фраза: "Так бывает".

2. Взять ответственность и на себя

То, что происходит в вашей семье, зависит от двух человек. То есть у мужчины и женщины есть свои зоны ответственности за это предательство. Возьмите свою гордость в кулак и спросите партнера – в чем ваша вина того, что он пошел на предательство. Сядьте и спокойно обсудите свои пожелания друг другу. Это поможет вам пройти этот нелегкий период жизни вместе.

Как простить измену
Как простить измену
Фото: Pixabay

3. Правило одного раза

Если вы решили простить измену, поднимать тему следует только один раз – проговорите, побейте посуду и все, больше разговоров об этом не будет.

4. Восхищайтесь мужем

В паре всегда есть определенные потребности и ожидания и, если говорить о мужчинах, то это прежде всего даже не интимная жизнь, а признание человека. Он должен знать, что возвращается в свое безопасное гнездо.

Елена Адамова советует каждой женщине любить и уважать себя, тогда слово "измена" будет лишним в вашей жизни!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Чтобы не было измен, важно поддерживать страсть в отношениях. Что делать, когда чувства остыли – смотрите видео:

Читайте также 5 советов психолога, как разжечь огонь в отношениях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тюрьма за супружескую измену - какие петиции шлют президенту Пусть его любовница страдает: женщина устроила бойфренду-изменнику фальшивые похороны (видео) Бабкин прокомментировал скандальное интервью жены о его изменах: "Всё произошло внезапно!" Внимательная жена нашла на спортивных штанах мужа признак измены
отношения измена психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Илона Гвоздева развенчала популярный миф о танцах
Илона Гвоздева развенчала популярный миф о танцах
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже
Любимая Ван Дамма в бикини посветила ягодицами на одесском пляже

Популярные статьи

Вчера, 20:15Вкусно

Какое мясо больше всего подходит вам по знаку зодиака

Вчера, 16:46No Stress

Куда поехать на Троицу-2021: 10 мест недалеко от Киева, которые стоит увидеть

Вчера, 16:03Звездно

Грег Чапкис продолжит дело отца: что известно о сыне легендарного хореографа

Вчера, 14:49Вкусно

Чем отличается таджикский плов от узбекского и как его приготовить на костре

Вчера, 13:47Звездно

85-летнего Алена Делона после инсульта не узнали его поклонники: фото

Вчера, 11:06Вкусно

Как правильно варить уху на костре – 5 лайфхаков и рецепт

16 июняEvents

День летнего солнцестояния: главные обряды и ритуалы

16 июняЗдорово

Как отбелить зубы в домашних условиях и не испортить эмаль

16 июняЗвездно

Меган Маркл и принцу Гарри доверяют больше, чем Кейт Миддлтон и принцу Уильяму – новый опрос

16 июняЗвездно

Тина Кароль в топе за 33 тыс. грн от Louis Vuitton закупилась на рынке в Казахстане (фото)

16 июняВкусно

3 правила для тягучего и нежного маршмэллоу на костре

16 июняЗдорово

Что делать, если летом мучает аллергия, и есть ли шанс о ней забыть навсегда

16 июняВкусно

5 лучших праздничных блюд, которые нужно попробовать на Троицу

16 июняЗвездно

Василиса Фролова призналась, что забеременела после случайного секса со знакомым

15 июняФаново

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

15 июняВкусно

7 идей, чтобы неожиданно вкусно приготовить минтай – от горячих бутербродов до котлет

Новости партнеров

Жена Виктора Павлика заболела накануне родов
Жена Виктора Павлика заболела накануне родов
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Турецкие отели изменили систему "все включено"
Турецкие отели изменили систему "все включено"
Украинцев ждут трехдневные магнитные бури: как себя уберечь
Украинцев ждут трехдневные магнитные бури: как себя уберечь
СМИ показали фото особняка, где отдыхают Лопес и Бен Аффлек
СМИ показали фото особняка, где отдыхают Лопес и Бен Аффлек
Святослав Вакарчук похизувався талановитою донькою
Святослав Вакарчук похизувався талановитою донькою
Десерт із повидла: надзвичайно смачно та просто
Десерт із повидла: надзвичайно смачно та просто

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять