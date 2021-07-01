4 правила щасливого життя після розлучення, щоб уникнути колишніх помилок

Щоб майбутні стосунки не стали граблями і життя приносило задоволення, навчіться кайфувати від свого життя, від себе, від своєї роботи

Як пережити розлучення / Фото: Pexels

Шлюб розпався. Як жити далі, щоб не наробити тих самих помилок з новим партнером? У рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" топпсихолог і коуч Олена Адамова дала кілька цінних порад, які допоможуть не переносити попередній досвід у своє майбутнє.

Психолог Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Психолог Олена Адамова зазначає – є кілька простих правил, які допоможуть зрозуміти, що саме стало причиною вашого розлучення.

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Зробіть паузу після розлучення

Якщо шлюб тривав довго – велику паузу. Вам потрібно відновити свій психологічний стан, на що психологи дають до двох років.

Працюйте над собою

Запитуйте себе: "Що мене не влаштовувало в стосунках?" і "Що не влаштувало партнера?". Візьміть відповідальність за зруйновані стосунки і на себе. Не звинувачуйте у всьому свого партнера, а запитайте себе: "Що я могла зробити краще?" і "Де була моя зона відповідальності?".

Запитайте думку чоловіків, яким ви довіряєте

Опрацювавши для себе попередні питання, зверніться до знайомих чоловіків, наприклад тата чи брата – нехай вони скажуть свою думку, можливо, десь ви були неправі.

Не ставайте жертвою або нападником

Запам'ятайте просту істину – завжди в розлученні винні двоє.

"Щоб майбутні стосунки не стали граблями і життя приносило задоволення, навчіться кейфувати від свого життя, від себе, від своєї роботи. Тоді й майбутній шлюб буде в радість", – коментує Олена Адамова.

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