Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

4 правила щасливого життя після розлучення, щоб уникнути колишніх помилок

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 липня, 15:56
Копіювати лінк
Щоб майбутні стосунки не стали граблями і життя приносило задоволення, навчіться кайфувати від свого життя, від себе, від своєї роботи
Як пережити розлучення
Як пережити розлучення / Фото: Pexels

Шлюб розпався. Як жити далі, щоб не наробити тих самих помилок з новим партнером? У рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" топпсихолог і коуч Олена Адамова дала кілька цінних порад, які допоможуть не переносити попередній досвід у своє майбутнє.

Психолог Олена Адамова
Психолог Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Психолог Олена Адамова зазначає – є кілька простих правил, які допоможуть зрозуміти, що саме стало причиною вашого розлучення.

Як не перенести помилки минулого в майбутнє життя: 4 правила

  • Зробіть паузу після розлучення

Якщо шлюб тривав довго – велику паузу. Вам потрібно відновити свій психологічний стан, на що психологи дають до двох років.

  • Працюйте над собою

Запитуйте себе: "Що мене не влаштовувало в стосунках?" і "Що не влаштувало партнера?". Візьміть відповідальність за зруйновані стосунки і на себе. Не звинувачуйте у всьому свого партнера, а запитайте себе: "Що я могла зробити краще?" і "Де була моя зона відповідальності?".

  • Запитайте думку чоловіків, яким ви довіряєте

Опрацювавши для себе попередні питання, зверніться до знайомих чоловіків, наприклад тата чи брата – нехай вони скажуть свою думку, можливо, десь ви були неправі.

  • Не ставайте жертвою або нападником

Запам'ятайте просту істину – завжди в розлученні винні двоє.

"Щоб майбутні стосунки не стали граблями і життя приносило задоволення, навчіться кейфувати від свого життя, від себе, від своєї роботи. Тоді й майбутній шлюб буде в радість", – коментує Олена Адамова.

ТОП-5 найскандальніших розлучень – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, як розлучитися і не зіпсувати життя одне одному.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
05
дній
06
годин
58
хвилин
27
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Лягати спати до 23:00
Дізнатись "що буде"?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти