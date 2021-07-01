4 правила щасливого життя після розлучення, щоб уникнути колишніх помилок

Шлюб розпався. Як жити далі, щоб не наробити тих самих помилок з новим партнером? У рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" топпсихолог і коуч Олена Адамова дала кілька цінних порад, які допоможуть не переносити попередній досвід у своє майбутнє.
Психолог Олена Адамова зазначає – є кілька простих правил, які допоможуть зрозуміти, що саме стало причиною вашого розлучення.
Як не перенести помилки минулого в майбутнє життя: 4 правила
- Зробіть паузу після розлучення
Якщо шлюб тривав довго – велику паузу. Вам потрібно відновити свій психологічний стан, на що психологи дають до двох років.
- Працюйте над собою
Запитуйте себе: "Що мене не влаштовувало в стосунках?" і "Що не влаштувало партнера?". Візьміть відповідальність за зруйновані стосунки і на себе. Не звинувачуйте у всьому свого партнера, а запитайте себе: "Що я могла зробити краще?" і "Де була моя зона відповідальності?".
- Запитайте думку чоловіків, яким ви довіряєте
Опрацювавши для себе попередні питання, зверніться до знайомих чоловіків, наприклад тата чи брата – нехай вони скажуть свою думку, можливо, десь ви були неправі.
- Не ставайте жертвою або нападником
Запам'ятайте просту істину – завжди в розлученні винні двоє.
"Щоб майбутні стосунки не стали граблями і життя приносило задоволення, навчіться кейфувати від свого життя, від себе, від своєї роботи. Тоді й майбутній шлюб буде в радість", – коментує Олена Адамова.
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