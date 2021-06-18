Чем опасны панические атаки и как от них избавиться – отвечает психолог
Большинство панических атак длятся от 5 до 20 минут. Частота зависит от тяжести состояния. Может быть как 1-2 раза в месяц, так и каждый день
Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день паники. Вместе с врачом-психологом Ольгой Мирошниковой мы разобрались, что такое паническое расстройство, чем оно опасно и как от него избавиться.
Паническое расстройство - это тревожное расстройство, при котором регулярно возникают внезапные приступы паники или страха. Каждый человек испытывает чувство тревоги и паники в определенные моменты своей жизни. Это естественная реакция на стрессовые ситуации. Но в случае панического расстройства чувство тревоги и паники возникают в любое время, часто без видимой причины.
1. Повышенная тревожность
Тревога – это чувство беспокойства. Она может варьироваться от легкой до тяжелой. Самая тяжелая форма беспокойства – паника.
В итоге человек начинает избегать определенных ситуаций, опасаясь, что они вызовут еще одну паническую атаку. Создается цикл "страха перед страхом". ⠀
2. Паническая атака
Паническая атака – это состояние организма, сопровождающееся интенсивными психическими и соматическими симптомами. ⠀
Наиболее характерны такие симптомы панических атак:
- чувство страха, вплоть до страха смерти;⠀
- учащенное сердцебиение;
- потливость;
- трудно сделать вдох и выдох;
- ощущение дрожи во всем теле, руках и ногах;
- головокружение;
- онемение или покалывание в конечностях;
- сухость во рту;
- желание сходить в туалет.
Хотя приступы паники пугают, на самом деле они не несут опасности для жизни. ⠀
Нужно помнить, что большинство этих симптомов могут быть признаками других заболеваний, поэтому стоит обратиться к врачу для диагностики. Хотя иногда может быть трудно говорить с кем-то о своих чувствах, эмоциях и личной жизни, эта информация очень важна для правильной постановки диагноза, заверяет психолог.⠀
Лечение панического расстройства направлено на уменьшение количества приступов паники и ослабление симптомов. ⠀
Когнитивно-поведенческая психотерапия – наиболее эффективный метод коррекции панического расстройства. Совместно с терапевтом вы научитесь изменять свое мышление в оценке ситуации, а также овладеете, к примеру, дыхательными техниками, которые помогут вам сохранять спокойствие во время приступа.
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Наиболее эффективными являются антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), но только врач после обследования и постановки диагноза может подобрать группу необходимых препаратов. ⠀
- остановиться на месте, насколько это возможно;
- дышать медленно и глубоко;
- напомнить себе, что атака пройдет;
- сосредоточиться на позитивных, мирных и расслабляющих изображениях;
- помните, что это не опасно для жизни.
- прочитайте книгу самопомощи при тревоге, основанную на принципах когнитивно-поведенческой терапии (КПТ);
- массаж или занятия, такие как йога и пилатес, помогут расслабиться;
- научитесь дышать, чтобы облегчить симптомы;
- делайте регулярные физические упражнения, чтобы уменьшить стресс;
- избегайте сладкой пищи и напитков, кофеина и алкоголя, бросьте курить, так как все это может усугубить приступы.
Помните, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому нормализация образа жизни и регуляция уровня стресса могут помочь наилучшим образом.
Что такое паническая атака и как от нее избавиться – смотрите видео:
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