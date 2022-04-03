"Відлік 24.02" – Елена Зеленская рассказала, как каждый украинец может поделиться своей историей

Первая леди Украины рассказала о классной инициативе, где каждый может поделиться историями храбрости, утраты, боли и счастья. Читайте подробности в материале

Елена Зеленская рассказала о новом проекте в Telegram / Фото: vogue.ua, instagram.com/olenazelenska_official

Ранее Елена Зеленская рассказала о постоянной угрозе смерти и том, как живет во время войны. Сегодня первая леди Украины поделилась новой инициативой, где каждый украинец может поделиться своей драматической историей, пережитой во время войны в Украине.

Зеленская опубликовала пост в своих соцсетях, где рассказал о проекте "Відлік 24.02".

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24 февраля 2022 наша жизнь поделилась на "до" и "после". Потеря близких, уничтоженные дома, разлука, переезд, эвакуация и неизвестность. Отчаяние. Тревога. Надежда. Среди страшной войны у каждого сейчас своя драматическая история.

Подумалось: почему бы не прожить наши уникальные военные истории вместе? Говорить и рассказывать необходимо, иначе эта боль будет разъедать нас изнутри. С грустью, с улыбкой, с надеждой, с любыми эмоциями – говорите о том, что чувствуете. Отправьте свою историю на наш новый чат-бот "…Відлік…24|02", поделитесь своими переживаниями, мыслями. Планами! Знаю, что теперь они грандиозны как никогда. Сейчас история каждого отдельного человека – это история создания нашей государственности, здесь и сейчас. Живая хроника войны за независимость, состоящая из отдельных уникальных судеб. Ты – важный! Твоя история – важна! Расскажи ее! – написала Зеленская.

Чтобы рассказать свою историю, нужно перейти в Telegram-бот "…Відлік…24|02" и следовать инструкциям. Рассказать о своих чувствах, поделиться историей выживания может каждый украинец.

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Ранее мы рассказывали, как первая леди Украины представила мануал о том, где скачать советы по здоровью и не только, а также поделилась историями медиков.