Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life No Stress

"Відлік 24.02" – Олена Зеленська розповіла, як кожен українець може поділитися своєю історією

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 квітня, 22:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перша леді України поділилася класною ініціативою, де кожен може розповісти історії хоробрості, втрати, болю та щастя. Читайте подробиці у матеріалі
Олена Зеленська розповіла про новий проект у Telegram
Олена Зеленська розповіла про новий проект у Telegram / Фото: vogue.ua, instagram.com/olenazelenska_official

Раніше Олена Зеленська розповіла про постійну загрозу смерті та те, як живе під час війни. Сьогодні перша леді України поділилася новою ініціативою, де кожен українець може розказати свою драматичну історію, пережиту під час війни в Україні.

Зеленська опублікувала пост у своїх соцмережах, де розповів про проект "Відлік 24.02".

Реклама

24 лютого 2022 року наше життя поділилося на "до" та "після". Втрата близьких, знищені будинки, розлука, переїзд, евакуація та невідомість. Розпач. Тривога. Надія. Серед страшної війни у кожного зараз є своя драматична історія.

Подумалося: чому б не прожити наші унікальні воєнні історії разом? Говорити й розповідати необхідно, інакше цей біль роз’їдатиме нас ізсередини. Із сумом, з усмішкою, з надією, з будь-якими емоціями – кажіть про те, що відчуваєте.

Надішліть свою історію на наш новий чат-бот "…Відлік…24|02", поділіться своїми переживаннями, думками. Планами! Знаю, що тепер вони грандіозні, як ніколи.

Зараз історія кожної окремої людини – це історія творення нашої державності, тут і зараз. Жива хроніка війни за незалежність, яка складається з окремих унікальних доль. Ти – важливий! Твоя історія – важлива! Розкажи її! – написала Зеленська.

Щоб розповісти свою історію, потрібно перейти до Telegram-бот "…Відлік…24|02" і слідувати інструкціям. Розповісти про свої почуття, поділитись історією виживання може кожен українець.

Реклама

Раніше ми розповідали, як перша леді України представила мануал про те, де скачати поради щодо здоров'я і не тільки, а також поділилася історіями медиків.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти