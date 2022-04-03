"Відлік 24.02" – Олена Зеленська розповіла, як кожен українець може поділитися своєю історією

Перша леді України поділилася класною ініціативою, де кожен може розповісти історії хоробрості, втрати, болю та щастя. Читайте подробиці у матеріалі

Олена Зеленська розповіла про новий проект у Telegram / Фото: vogue.ua, instagram.com/olenazelenska_official

Раніше Олена Зеленська розповіла про постійну загрозу смерті та те, як живе під час війни. Сьогодні перша леді України поділилася новою ініціативою, де кожен українець може розказати свою драматичну історію, пережиту під час війни в Україні.

Зеленська опублікувала пост у своїх соцмережах, де розповів про проект "Відлік 24.02".

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24 лютого 2022 року наше життя поділилося на "до" та "після". Втрата близьких, знищені будинки, розлука, переїзд, евакуація та невідомість. Розпач. Тривога. Надія. Серед страшної війни у кожного зараз є своя драматична історія.

Подумалося: чому б не прожити наші унікальні воєнні історії разом? Говорити й розповідати необхідно, інакше цей біль роз’їдатиме нас ізсередини. Із сумом, з усмішкою, з надією, з будь-якими емоціями – кажіть про те, що відчуваєте. Надішліть свою історію на наш новий чат-бот "…Відлік…24|02", поділіться своїми переживаннями, думками. Планами! Знаю, що тепер вони грандіозні, як ніколи. Зараз історія кожної окремої людини – це історія творення нашої державності, тут і зараз. Жива хроніка війни за незалежність, яка складається з окремих унікальних доль. Ти – важливий! Твоя історія – важлива! Розкажи її! – написала Зеленська.

Щоб розповісти свою історію, потрібно перейти до Telegram-бот "…Відлік…24|02" і слідувати інструкціям. Розповісти про свої почуття, поділитись історією виживання може кожен українець.

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Раніше ми розповідали, як перша леді України представила мануал про те, де скачати поради щодо здоров'я і не тільки, а також поділилася історіями медиків.