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Мир должен знать: Елена Зеленская рассказала о мужестве медиков Украины

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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29 марта, 19:42
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Первая леди поделилась трогательным постом и рассказала о медиках, которые спасают людей ценой своей жизни
Елена Зеленская рассказала о сильных медиках, которые спасают жизни, рискуя собой
Елена Зеленская рассказала о сильных медиках, которые спасают жизни, рискуя собой / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Мы говорим, как тяжело переживаем войну, что у нас стрессы и недомогания, бессонница и нервные срывы. Но что тогда о своем состоянии сказать медикам, которые под обстрелами делают операции, принимают роды и спасают людей "с того света"? Елена Зеленская рассказала о нескольких героических врачах, которых должен знать каждый украинец.

Первая леди Украины поделилась в своем Instagram новым постом о разрушительной войне и героических докторах, которые рискуют собой, спасая чужие жизни.

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1. Анатолий Борисович Казанцев. 2. Андрей Свист и его супруга Ольга. 3. Ирина Кондратова
1. Анатолий Борисович Казанцев. 2. Андрей Свист и его супруга Ольга. 3. Ирина Кондратова / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Справжній лікар. Анатолій Борисович Казанцев. У Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням. Коли почалася війна, не покинув свого робочого місця та пацієнтів. На роботі й загинув. Його поховали колеги на подвір’ї лікарні.

З початку війни в Україні вбито вже 6 медиків, зруйновано понад 13 лікарень. Російські нападники чинять це свідомо, як і вбивства мирних людей. Але поки вони сіють смерть, такі лікарі, як Анатолій Борисович, продовжують відстоювати життя. Ось лише декілька прикладів.

Андрій Свист і його дружина Ольга, лікарі з Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова, два тижні надавали допомогу жителям окупованої Бучі. Це саме Андрій урятував дівчинку Сашу, якій окупанти прострелили руку. Я розповідала про неї в попередніх дописах.

А в Харкові під вогнем трудиться Ірина Кондратова – керівник регіонального перинатального центру. Саме їй днями передав свій інстаграм-акаунт футболіст Девід Бекхем, щоб якомога більше людей побачили подвиг українських лікарів і страждання наших людей. А скільки ще таких самовідданих лікарів, про яких ми просто (поки що) не знаємо!

Низький уклін вам, шановні медпрацівники! Кожне врятоване вами життя – це перемога України! Бо країна – це передусім люди. Ми сильні саме тим, що рятуємо одне одного. І ваша робота наближає мир!

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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