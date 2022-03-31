Елена Зеленская рассказала о постоянной угрозе смерти, своих детях и силе украинских женщин

Первая леди Украины дала откровенное интервью немецкой еженедельной газете Die Zeit, в которой рассказала о жизни во время войны и борьбе за независимость

Елена Зеленская откровенно рассказала о жизни во время войны в Украине / Фото: vogue.ua, Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская использует свой голос и все средства коммуникации, чтобы рассказать миру о войне в Украине. Первая леди публикует посты с историями о мужестве медиков нашей страны, о силе женщин и о детях, пострадавших от российской оккупации.

В новом интервью для немецкой еженедельной газете Die Zeit Зеленская призналась, как справляется со страхом, находясь под постоянной угрозой смерти.

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То, что меня и мою семью преследуют, похоже на низкопробный боевик. Но потом я вспоминаю, что совершают оккупанты, сколько убито беззащитных детей, уничтожено семей, расстреляно безоружных украинцев. Россияне хотят оказать давление на моего мужа, угрожая его семье…

Елена отметила, что единственное, что помогает справиться с этими страхами, – это вера в украинскую армию и победу, надежда на свободное будущее, а также любовь к Украине.

Супруга президента рассказала, что ей, как и многим украинским матерям, тяжело разговаривать с детьми о войне. Но, она считает это нужно делать. Старшая дочь Зеленских, 17-летняя Александра, все понимает, и сама находит информацию, обсуждает ее с мамой.

Девятилетний Кирилл тоже осознает, что украинцы сейчас борются за выживание. Первая леди призналась, что жутко видеть, как ее сын рисует войну. Она, как и миллионы матерей в Украине, мечтает, чтобы ее сын рисовал Человека-паука.

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Как и все остальные, Елена просыпается и засыпает, читая последние новости.

Хороший сон сейчас — редкая роскошь, в частности после вечерних новостей, – прокомментировала Зеленская.

Также она поблагодарила Брижит Макрон, первую леди Франции, и Агату Дуду, первую леди Польши, за колоссальную помощь в организации эвакуации онкобольных детей.

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В интервью она сожалела о том, что не получала таких предложений о помощи от Эльке Бюденбендер, супруги Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Зеленская призвала немцев задуматься, что война уже на пороге их дома и совсем недалеко от их детей!

Закончила свое интервью Зеленская словами восхищения и поддержки украинских женщин. Она рассказала о нашей стойкости, силе, независимости.

Украинская женщина больше 48 часов ждет на границе, чтобы спасти своего ребенка. Украинская женщина едет в Западную Европу, чтобы организовать гумпомощь для Мариуполя и Харькова. Украинская женщина является на службу в Вооруженных силах, берет оружие и идет в бой. Но она и тот человек, который плетет маскировочные сетки, варит солдатам суп, работает в магазине и продолжает заниматься бизнесом, чтобы помочь украинской экономике…

…Нам, украинским женщинам, совсем не хочется быть беженками, быть зависимыми. Мы привыкли к самостоятельности и собственной инициативе. Быть зависимыми — это то, чего наши люди больше всего боятся. Нередко нам тяжело принимать чью-то помощь.

Ранее мы рассказывали, как Елена Зеленская написала колонку для британского издания Daily Mail.