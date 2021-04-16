Как правильно пить алкоголь, чтобы проснуться утром без похмелья

Советами поделились семейный врач и профессиональный бармен! Ними стоит воспользоваться, если хотите обойтись без похмелья после застолья

Карантин – это как одна непрерывная вечеринка, но без бармена дома! Некоторые люди больше стали пить – привили новую привычку, а готовить коктейли стало дли них традицией. И, конечно, не обходится без домашних вечеринок с алкоголем под любое настроение и вкус. Согласитесь, что не все завершают вечеринку без "приключений" в виде похмелья. Мы пообщались с семейным врачом Анной Красюк и барменом Дарьей Пашкель, и узнали, как проснуться утром без похмелья.

Впереди выходные! Вангуем, вы планируете что-то грандиозное с выпивкой! Но не забывайте о правилах защиты во время карантина и разумном потреблении.

Отвечает доктор

Какую дозу алкоголя рекомендуется употреблять?

Безопасной дозы алкоголя не существует! Но министерство здравоохранения и социальных служб США назвало дозу, которая не повлияет негативно на организм и условно "окей" – это до 28 грамм спиртного эквивалента в напитке. Например, один бокал вина в 150 мл или 40 мл крепкого дринка вам не повредят.

Человек может на 100% восстановиться после такой дозы и "утилизировать" выпитое за 21 день. В течение этого периода печень будет находиться в состоянии жирового гепатоза, но восстановится (если в это время не будете употреблять алкоголь).

Анна Красюк – семейный врач Фото: пресс-служба

А максимально разрешенная доза за вечеринку не обрадует любителей алкоголя. Это 4 минимальные дозы для мужчин и 3 – для женщин. Обычно такой "максимум" для любителей выпить лишь начало. Но если вы младше 24 лет, то придется отнять еще 1 порцию.

Какому алкоголю отдавать предпочтение, чтобы не напиться быстро?

Избегайте "быстрых" коктейлей формата шотов, потому что они всасываются в кровь на протяжении пяти минут и вы скорее станете пьяным. Также поменьше коктейлей, потому что они калорийны за счет сиропов, поэтому точную крепость алкоголя сложно определить.

Отдавайте предпочтение напиткам с понятным составом и которые употребляются без дополнительных примесей. Выберите одну позицию, которую будете пить во время вечеринки и помните о безопасном количестве. Желательно, чтобы это был алкоголь с минимальным содержанием спирта, например, красное вино. Употребляя его не забывайте пополнять водный баланс – пейте много жидкости.

Что стоит есть до вечеринки и в течение нее?

Перед застольем перекусите за два часа до начала, потому что на голодный желудок вы быстрее станете пьяным. Выбирайте полезную белковую пищу растительного или животного происхождения, например креветки и термически обработанные овощи. После такого перекуса в течение вечеринки, вы не переедите, потому что сможете наесться до нее. Во время застолья также выбирайте понятную вам пищу – не рискуйте, потому что организм стресует от алкоголя. Не "доводите" его еще и "странными" блюдами!

Не рекомендуется употреблять: копчености, маринады и пить соленые безалкогольные напитки, потому что они задерживают воду и вместе с алкоголем препятствуют работе почек (на утро такое влияние в состоянии похмелья усилится). И от десертов откажитесь, ибо их сочетание с алкоголем отрицательно повлияет на работу поджелудочной железы, печени и кишечника. Конечно, если не хотите аллергии!

О чем следует помнить?

Не забывайте о систематическом приеме воды на вечеринке, она уменьшает токсическое воздействие алкоголя на организм и восстанавливает работу органов. Но, если переберете со спиртным, то и положительное воздействие от поддержания водного баланса не почувствуете. Важно придерживаться разрешенной минимальной дозы алкоголя и не злоупотреблять им. Это также касается и еды!

На вечеринке практикуйте перерывы в виде прогулок на свежем воздухе и короткие разговоры без напитков и еды. И помните, что употребляя алкоголь вы получаете кратковременное ощущение улучшенной реальности, поэтому не стоит его пить для решения психологических проблем. Но если речь идет о дорогом и крафтовом напитке в минимальной дозе, то почему нет? Важно не забывать о здравом смысле и не сделать алкогольные церемонии привычкой (особенно во время карантина).

Отвечает бармен

Какому алкоголю отдавать предпочтение и сколько пить, чтобы не стать пьяным быстро?

На вечеринке выбирайте напитки, которые вам больше нравятся! И главное – без спешки наслаждайтесь ими и вкушайте. Так вы будете "растягивать" удовольствие и максимально почувствуете вкус. Не рекомендую практиковать формат "гонки" с коктейлями, чтобы напиться и получить похмелье утром. Помните о здравом смысле!

Дарья Пашкель – бармен Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

Безопасной дозы спиртного не существует, а алкоголя, который не опьяняет, тем более. Но, как показывает практика, бокал вина (150 мл) или виски (30 мл) за вечер не повредит. Я советую людям вспоминать собственный опыт и пить "свое" разрешенное количество коктейлей (которое проверено) за один вечер. Потому что главное – мера и у каждого она своя – это зависит от индивидуальных особенностей (например, массы тела).

Каких правил следует придерживаться во время алкогольного застолья?

Не забывайте о еде. Употребляйте закуски во время застолья. Потому пища замедляет процесс попадания этилового спирта в кровь и вы будете медленнее пьянеть. Но не переедайте, так как это негативно влияет на печень и организм в целом!

Помните о воде. Употребляйте обычную воду в течение вечеринки: рекомендую на одну порцию алкоголя пить один стакан воды. Конечно, не залпом, а чередуя с коктейлем. Какой эффект? Вы будете медленнее пьянеть и из-за большого количества жидкости.

Пейте одинаковый алкоголь. Если вы начали вечер с вина, то и продолжайте ним, не стоит переходить на текилу или коктейли. Посвятите вечер одному напитку!

Откажитесь от напитков, которые вызывают быстрое опьянение. В этот черный список входит алкоголь с газами, например игристое вино. Из-за пузырьков оно быстрее всасывается в кровь, поэтому выбирайте "тихие" варианты. Напитков, содержащих кофеин, который добавляют к обычному алкоголю, также избегайте. Поскольку в таком сочетании после завершения действия кофеина, алкоголь сразу всасывается в кровь, что приводит к резкому опьянению.

Будьте подготовлены физически. Если вы будете пить, когда организм находится в состоянии стресса (сонливости или усталости после спортзала), то вы быстрее станете пьяным.

Дополнительные рекомендации бармена

Если хотите минимизировать употребление алкоголя, но и поддержать компанию бокалом просекко, то выбирайте безалкогольные варианты. На рынке найдете аналоги обычных напитков: текилу, джин и другие. Цена на такой алкоголь ниже, если его покупать в баре (бармены готовят собственноручно), а в магазинах она может быть выше из-за ограниченного ассортимента.

Недавно мы рассказали о пяти бюджетных "инсайтах", которые сделают употребление алкоголя дома интереснее.

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