В Украине появилось приложение TripbyClick для путешествий. Оно формата социальной сети!

А еще бесплатное в пользовании

В Украине создали мобильное приложение TripbyClick для путешествий, которое работает в формате социальной сети, что и является его изюминкой.

TripbyClick – находка для любителей туризма. При помощи приложения пользователи могут планировать маршруты, искать полезную информацию для конкретной местности и видеть актуальные события.

Фото: скриншот, TripbyClick

Формат сети приложения предусматривает связь с другими пользователями: юзер может публиковать фото и дополнительную информацию, а другим профилям контент будет доступен для просмотра (как в Инстаграм). Также есть функция "подписаться" на пользователей.

Сейчас на TripbyClick в арсенале десятки локаций Украины с фото и советами, которые помогут спланировать путешествие. Например, вы можете просмотреть ТОП-места для посещения пользователей приложения.

Советы пользователей TripbyClick Фото: скриншот

Мобильное приложение TripbyClick доступно для бесплатной загрузки на Android и іOS.

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