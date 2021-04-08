В Україні з'явився застосунок TripbyClick для подорожей. Він формату соціальної мережі!

А ще безкоштовний у користуванні

В Україні створили мобільний додаток TripbyClick для подорожей, який працює у форматі соціальної мережі, що і є його родзинкою.

TripbyClick – знахідка для любителів туризму. За допомогою застосунку користувачі можуть планувати маршрути, шукати корисну інформацію для конкретної місцевості та бачити актуальні події.

TripbyClick Фото: скриншот, TripbyClick

Формат мережі додатку передбачає зв'язок із іншими користувачами: юзер може публікувати фото та додаткову інформацію, а іншим профілям контент буде доступний для перегляду (як в Інстаграм). Також є функція "стежити" за користувачами.

Зараз на TripbyClick в арсеналі десятки локацій України з фото та порадами, які допоможуть спланувати подорож. Наприклад, ви можете переглянути ТОП-місця для відвідин від користувачів застосунку.

Поради від користувачів TripbyClick Фото: скриншот

Мобільний додаток TripbyClick доступний для безкоштовного завантаження на Android та iOS.

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