В Україні з'явився застосунок TripbyClick для подорожей. Він формату соціальної мережі!
А ще безкоштовний у користуванні
В Україні створили мобільний додаток TripbyClick для подорожей, який працює у форматі соціальної мережі, що і є його родзинкою.
TripbyClick – знахідка для любителів туризму. За допомогою застосунку користувачі можуть планувати маршрути, шукати корисну інформацію для конкретної місцевості та бачити актуальні події.
Формат мережі додатку передбачає зв'язок із іншими користувачами: юзер може публікувати фото та додаткову інформацію, а іншим профілям контент буде доступний для перегляду (як в Інстаграм). Також є функція "стежити" за користувачами.
Зараз на TripbyClick в арсеналі десятки локацій України з фото та порадами, які допоможуть спланувати подорож. Наприклад, ви можете переглянути ТОП-місця для відвідин від користувачів застосунку.
Мобільний додаток TripbyClick доступний для безкоштовного завантаження на Android та iOS.
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