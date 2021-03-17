Подкаст

Самые фотогеничные места Мариуполя. Среди них — местная Гренландия!

А еще колонны, как в историческом Риме

Пандемия в 2021 году оставила многих любителей путешествовать без кислорода, то есть поездок за границу в любимые страны. И чтобы разбавить их уик-энды и печаль по туризму, ведущая Настя Бобкова записала новый подкаст "Местные в курсе" с Алексеем Бурлаковым о Мариуполе. В чем его особенность? Все просто – после прослушивания любители заграницы забудут о Европе и захотят увидеть город возле Азовского моря. Ибо герой подкаста – местный, который рассказал о лучших пляжах и важных исторических локациях для посещения. И не без мистики: узнаете, кому по древней легенде надо помахать в городе. Словом, Алексей мотивировал собирать чемоданы еще на 20-й минуте подкаста.

Включайте подкаст и за 31 минуту услышите самое важное о туризма в Мариуполе. Потому что это эксклюзив и такого в Google не найти.

Но чтобы почувствовать город на все 100% – нужно не только слушать, но и видеть его визуально. Поэтому мы показали 4 эстетических инсталокаций, которые вы захотите посетить, когда будете в Мариуполе. Это не просто места, в некоторых из них можно провести аналогию с известными туристическими точками, например, Гренландией.

Шлаковая гора – местная Гренландия

Эту локацию сложно не заметить, привлекает она внимание своим ландшафтом – и это Шлаковая гора. Местные уже привыкли слышать о ней отзывы, как о кусочке Гренландии в Мариуполе. А вот туристы, которые впервые в городе – не могут отвести взгляд и приятный шок у них еще долго остается.

Местная Гренландия в Мариуполе Фото: Instagram: @mrpl_insta

Сходство с ландшафтом Гренландии присутствует, даже не возражайте. И не говорите, что не хотели бы здесь сделать фото для профиля. К тому же, ходили слухи, что на горе рассматривали вариант обустройства склона для катания на лыжах. Словом, она с потенциалом, поэтому must visit.

Гренландия Фото: Pinterest

Колонны филармонии – настроения Рима

Если вы приехали в Мариуполь – это значит, что вы одной ногой еще и во многих туристических местах мира. Потому что гуляя по городу, можно встретить элементы, напоминающие культовые страны. Например, кусочек Рима найдете у Камерной филармонии, которая напоминает своими колоннами "Пантеон".

Местная филармония Фото: Instagram: marik1779

Вы только посмотрите на эти эстетические колонны – архитектура, которую хочется сфотографировать. Местные гордятся этой локацией, а для туристов – она ​​становится любимой после первой встречи.

Фото возле Пантеона, Рим Фото: Instagram: cynthia_pl

Словом, можете сделать похожие фотографии, как на этом фото у "Пантеона". И, конечно, не забудьте посетить одно из мероприятий местной филармонии, когда завершите фотосессию.

Пляж "Песчанка" – Антарктида на минималках

Сюда приходят фотографы, жители города и туристы, чтобы поймать лучшую волну на фото. И сфотографировать местность здесь выходят хорошо в любое время года. Например, зимой на фото получите не "Песчанку", а Антарктиду на минималках.

Вот родная Украине "Песчанка", которую сфотографировали местные. Выглядит – вау!

Антарктида по-мариупольски Фото: lena180669, Instagram: lena180669

А здесь картинка с Антарктиды, которую нашли на просторах Pinterest. Так, льда меньше, но сходство присутствует.

Антарктида Фото: Pinterest

Летом мариупольский пляж имеет другие настроения, их можно сравнить с известными курортами. И в теплый сезон здесь собирается немало любителей не только исследовать водоем, но и делать фото на фоне волн.

Фото на "Песчанке" Фото: Instagram: little.ro.bertovna

Мариупольская мечеть

Это еще одно козырное место Мариуполя, куда любят приезжать туристы – Мечеть Сулеймана и Роксоланы. И расположена она в Приморского парка. Кстати, здесь любят устраивать не только незапланированные фотосессии после прогулки парком, но и свадебные. Поэтому подумайте над лав стори для себя и вашей половинки.

Мечеть Фото: Instagram: tishchenko.anastasiya.photo

Словом, об эстетических местах вы уже знаете. А теперь слушайте подкаст, потому что стоит подкрепить знания визуальной части важной информацией для путешествия с подкаста "Местные в курсе".

Обо всем этом слушайте в новом выпуске на Apple Podcasts, SoundCloud или Google Podcast.

Недавно мы также рассказывали об эстетических местах в Черновцах.

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