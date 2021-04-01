Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Создали эксклюзивную конструкцию для путешествий под водой с видом на 360 градусов

Сегодня, 18:06

Ее прикрепляют к яхтам

Британская компания Gresham Yacht Design создала подводную смотровую платформу, которую прикрепляют к яхтам для зрительного исследования морского мира на 360 градусов. Об этом сообщает Forbes.

Фото: Forbes

Подводный "котел" креаторы создали, чтобы облегчить поклонникам морских глубин процесс привычного попадания под воду. Теперь не нужно плыть часами, чтобы увидеть подводный мир – его можно исследовать с обзорной платформы. Отмечают, что конструкция помогает не упустить важные моменты под водой и одновременно наслаждаться океаном.

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Подводная смотровая платформа вмещает до семи человек и опускается из-под дна судна за считанные минуты. И ее можно активировать пока яхта находится в движении одной кнопкой. Она актуальна не только днем ​​для исследования моря туристами, но и ночью так как имеет освещение.

Недавно мы рассказали о ТОП-25 пляжей для посещения в 2021 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Летим на Кипр! Гайд по самым популярным локациям острова Бояться нельзя путешествовать. Что нужно знать украинцам при выезде за границу Подхватили коронавирус в отпуске. Как получить компенсацию за испорченный отдых?
туризм океан дайвинг путешественники туризм 2021
Реклама

Новости партнеров

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 21:24Events

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять