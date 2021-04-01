Создали эксклюзивную конструкцию для путешествий под водой с видом на 360 градусов

Ее прикрепляют к яхтам

Британская компания Gresham Yacht Design создала подводную смотровую платформу, которую прикрепляют к яхтам для зрительного исследования морского мира на 360 градусов. Об этом сообщает Forbes.

Фото: Forbes

Подводный "котел" креаторы создали, чтобы облегчить поклонникам морских глубин процесс привычного попадания под воду. Теперь не нужно плыть часами, чтобы увидеть подводный мир – его можно исследовать с обзорной платформы. Отмечают, что конструкция помогает не упустить важные моменты под водой и одновременно наслаждаться океаном.

Фото: Forbes

Фото: Forbes

Подводная смотровая платформа вмещает до семи человек и опускается из-под дна судна за считанные минуты. И ее можно активировать пока яхта находится в движении одной кнопкой. Она актуальна не только днем ​​для исследования моря туристами, но и ночью так как имеет освещение.

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