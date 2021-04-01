Создали эксклюзивную конструкцию для путешествий под водой с видом на 360 градусов
Ее прикрепляют к яхтам
Британская компания Gresham Yacht Design создала подводную смотровую платформу, которую прикрепляют к яхтам для зрительного исследования морского мира на 360 градусов. Об этом сообщает Forbes.
Подводный "котел" креаторы создали, чтобы облегчить поклонникам морских глубин процесс привычного попадания под воду. Теперь не нужно плыть часами, чтобы увидеть подводный мир – его можно исследовать с обзорной платформы. Отмечают, что конструкция помогает не упустить важные моменты под водой и одновременно наслаждаться океаном.
Подводная смотровая платформа вмещает до семи человек и опускается из-под дна судна за считанные минуты. И ее можно активировать пока яхта находится в движении одной кнопкой. Она актуальна не только днем для исследования моря туристами, но и ночью так как имеет освещение.
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