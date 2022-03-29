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У вас есть свободная квартира или дом? Предложите ее переселенцам и получите компенсацию – инструкция

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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29 марта, 11:00
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Миллионы украинцев выехали за границу, спасаясь от российских бомб и ракет. Сотни тысяч ищут приют внутри страны. Рассказываем, как вы можете помочь людям, бежавшим от ужасов войны
Как помочь переселенцам и поселить их в своем доме
Как помочь переселенцам и поселить их в своем доме / Фото: Коллаж: Сегодня

Реальность такова, что сегодня нам приходится изучать правила переезда в Хорватию или другие страны, и чем отличается статус беженца от других вариантов. Но, что делать украинцам, которые остались в стране и по разным причинам не могут выехать. Перед внутренне перемещенными согражданами встают вопросы: как найти жилье, за что купить еду, как жить дальше.

Министерство развития общин и территорий Украины запустило социальную инициативу "Прихисток" – проект по размещению украинцев, вынужденных переехать из зон боевых действий.

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Инструкция, как разместить у себя переселенцев
Инструкция, как разместить у себя переселенцев / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Благодаря проекту, каждый, у кого есть возможность, может поделиться своим жильем и приютить людей, пострадавших от действий путинского режима в Украине.

Все, кто предоставит свои жилье бесплатно украинцам, будут получать от государства около 450 грн в месяц за каждого человека, независимо от возраста, чтобы компенсировать расходы на коммунальные услуги.

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Как предоставить свое жилье

  • нужно подать заявку в орган местного самоуправления по месту проживания или через сайт проекта о том, что вы готовы приютить у себя людей;
  • при поселении переселенцев также нужно подать заявку в орган местного самоуправления;
  • до 5-го числа каждого месяца передавать в орган местного самоуправления информацию о количестве дней и переселенцев, которые у вас проживают;
  • получить компенсацию до 20-го числа каждого месяца.

Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах эмиграции украинцев в Испанию.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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