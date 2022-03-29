У вас есть свободная квартира или дом? Предложите ее переселенцам и получите компенсацию – инструкция

Реальность такова, что сегодня нам приходится изучать правила переезда в Хорватию или другие страны, и чем отличается статус беженца от других вариантов. Но, что делать украинцам, которые остались в стране и по разным причинам не могут выехать. Перед внутренне перемещенными согражданами встают вопросы: как найти жилье, за что купить еду, как жить дальше.
Министерство развития общин и территорий Украины запустило социальную инициативу "Прихисток" – проект по размещению украинцев, вынужденных переехать из зон боевых действий.
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Благодаря проекту, каждый, у кого есть возможность, может поделиться своим жильем и приютить людей, пострадавших от действий путинского режима в Украине.
Все, кто предоставит свои жилье бесплатно украинцам, будут получать от государства около 450 грн в месяц за каждого человека, независимо от возраста, чтобы компенсировать расходы на коммунальные услуги.
Как предоставить свое жилье
- нужно подать заявку в орган местного самоуправления по месту проживания или через сайт проекта о том, что вы готовы приютить у себя людей;
- при поселении переселенцев также нужно подать заявку в орган местного самоуправления;
- до 5-го числа каждого месяца передавать в орган местного самоуправления информацию о количестве дней и переселенцев, которые у вас проживают;
- получить компенсацию до 20-го числа каждого месяца.
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