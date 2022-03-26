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Выдержат не все! Плюсы и минусы эмиграции украинцев в Испанию

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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26 марта, 13:14
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Социальная выплата беженцам, получение статуса временной защиты и о поиске работы и жилья – в материале "Сегодня"
Плюсы и минусы эмиграции украинцев в Испанию
Плюсы и минусы эмиграции украинцев в Испанию / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы продолжаем рассказывать об эмиграции украинцев в разные страны, которая вызвана войной в Украине. Недавно вы узнали о переезде в Канаду и Эстонию. Сегодня поведаем, как эмигрировать в Испанию. Мы пообщались с эмиграционным экспертом Алиной Кабаковой, которая ответила на ТОП-7 важных вопросов, которые должны знать беженцы и рассказала о минусах жизни в Испании.

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Какие условия въезда в Испанию?

Для беженцев из Украины упразднены все Covid-ограничения. Достаточно внутреннего или биометрического паспорта, чтобы приехать в Испанию. Въезд с детьми разрешен при наличии у родителей свидетельства о рождении. При необходимости украинцы будут делать важные документы по приезду в консульстве Украины в Испании.

На территории Испании можно находиться год, если в течение первых 90 дней с момента въезда в ЕС беженцы оформят статус временной защиты. За 12 месяцев без спешки можно найти работу, жилье и подумать о планах на будущее. Это плюс для украинцев!

Куда беженцам из Украины обращаться за помощью по приезду?

Центры по оказанию помощи беженцам в Испании расположены:

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  • в провинции Мадрид – Pozuelo de Alarcon.
  • в городе Барселона – Fira de Barcelona.
  • в городе Аликанте – Ciudad de la Luz.

Контакты и адрес центров в разных провинциях ищите по ссылке.

/ Фото: Pexels

Благотворительные организации в Испании, помогающие беженцам адаптироваться в стране – это Cear, Cruz Roja, Acnur, Accem, Comrade, Caritas и ACCEM.

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Почему важно оформить статус временной защиты беженцам?

Если у вас есть биометрический паспорт, то вы оформите статус временной защиты за 24 часа. Но готовьтесь, что придется ждать несколько часов в очереди в специальном пункте.

Статус официально предоставит вам право работать, учиться и получать медицинскую помощь и социальные услуги на год. Находиться в Испании можете на протяжении 3 лет, продлив срок действия статуса повторно.

Возможность продлить срок действия зависит от ситуации в Украине. Он может и в первый год закончиться, – говорит эксперт.

Может ли беженец получить статус резидента в Испании?

Да. Если вы оформите статус временной защиты и официально трудоустроитесь или откроете собственный бизнес, то будут основания подать документы на возможное получение резидентства.

/ Фото: Pexels

Предусмотрены ли социальные выплаты беженцам?

По состоянию на 26 марта нет информации о социальной выплате украинцам в Испании. Эмиграционный эксперт Алина Кабакова отмечает, что если будет нововведение о выплатах, то сумма будет незначительная.

Это минус, ведь в некоторых странах беженцы получают выплату, покрывающую расходы на жилье. К примеру, в Германии беженцы в возрасте от 18 лет будут получать ежемесячную выплату ₴12 000 в течение первых 18 месяцев.

"Испания никогда не была платежеспособной, если выплата касалась беженцев. Ранее граждане, нуждающиеся в убежище, получали выплату 50 евро в месяц. Ее насчитывали не всем, а только тем, кто соответствовал требованиям программы", – говорит эксперт.

Как найти работу в Испании?

Найти в Испании работу – это испытание, потому 30% жителей страны безработные. Беженцы должны искать место для трудоустройства самостоятельно.

Ищите работу на основных интернет-ресурсах страны:

Беспроигрышный вариант – воспользоваться услугами одного из ТОП-5 агентств по поиску работы:

Как найти жилье?

Бесплатное жилье желающим предоставляет гуманитарное учреждение "Красный Крест".

Сначала временно заселяют беженцев в гостиничные номера, а затем переселяют в один из регионов Испании в жилье для долгосрочного проживания. Отметим, поселить могут где угодно, так что 5-ти звездочных отелей не ждите!

/ Фото: Pexels

Если планируете самостоятельно арендовать жилье на несколько дней, воспользуйтесь популярными сайтами:

Для поиска жилья на долгосрочный период воспользуйтесь сайтами:

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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