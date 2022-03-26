Выдержат не все! Плюсы и минусы эмиграции украинцев в Испанию

Мы продолжаем рассказывать об эмиграции украинцев в разные страны, которая вызвана войной в Украине. Недавно вы узнали о переезде в Канаду и Эстонию. Сегодня поведаем, как эмигрировать в Испанию. Мы пообщались с эмиграционным экспертом Алиной Кабаковой, которая ответила на ТОП-7 важных вопросов, которые должны знать беженцы и рассказала о минусах жизни в Испании.
Какие условия въезда в Испанию?
Для беженцев из Украины упразднены все Covid-ограничения. Достаточно внутреннего или биометрического паспорта, чтобы приехать в Испанию. Въезд с детьми разрешен при наличии у родителей свидетельства о рождении. При необходимости украинцы будут делать важные документы по приезду в консульстве Украины в Испании.
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На территории Испании можно находиться год, если в течение первых 90 дней с момента въезда в ЕС беженцы оформят статус временной защиты. За 12 месяцев без спешки можно найти работу, жилье и подумать о планах на будущее. Это плюс для украинцев!
Куда беженцам из Украины обращаться за помощью по приезду?
Центры по оказанию помощи беженцам в Испании расположены:
- в провинции Мадрид – Pozuelo de Alarcon.
- в городе Барселона – Fira de Barcelona.
- в городе Аликанте – Ciudad de la Luz.
Контакты и адрес центров в разных провинциях ищите по ссылке.
Благотворительные организации в Испании, помогающие беженцам адаптироваться в стране – это Cear, Cruz Roja, Acnur, Accem, Comrade, Caritas и ACCEM.
Почему важно оформить статус временной защиты беженцам?
Если у вас есть биометрический паспорт, то вы оформите статус временной защиты за 24 часа. Но готовьтесь, что придется ждать несколько часов в очереди в специальном пункте.
Статус официально предоставит вам право работать, учиться и получать медицинскую помощь и социальные услуги на год. Находиться в Испании можете на протяжении 3 лет, продлив срок действия статуса повторно.
Возможность продлить срок действия зависит от ситуации в Украине. Он может и в первый год закончиться, – говорит эксперт.
Может ли беженец получить статус резидента в Испании?
Да. Если вы оформите статус временной защиты и официально трудоустроитесь или откроете собственный бизнес, то будут основания подать документы на возможное получение резидентства.
Предусмотрены ли социальные выплаты беженцам?
По состоянию на 26 марта нет информации о социальной выплате украинцам в Испании. Эмиграционный эксперт Алина Кабакова отмечает, что если будет нововведение о выплатах, то сумма будет незначительная.
Это минус, ведь в некоторых странах беженцы получают выплату, покрывающую расходы на жилье. К примеру, в Германии беженцы в возрасте от 18 лет будут получать ежемесячную выплату ₴12 000 в течение первых 18 месяцев.
"Испания никогда не была платежеспособной, если выплата касалась беженцев. Ранее граждане, нуждающиеся в убежище, получали выплату 50 евро в месяц. Ее насчитывали не всем, а только тем, кто соответствовал требованиям программы", – говорит эксперт.
Как найти работу в Испании?
Найти в Испании работу – это испытание, потому 30% жителей страны безработные. Беженцы должны искать место для трудоустройства самостоятельно.
Ищите работу на основных интернет-ресурсах страны:
Беспроигрышный вариант – воспользоваться услугами одного из ТОП-5 агентств по поиску работы:
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Как найти жилье?
Бесплатное жилье желающим предоставляет гуманитарное учреждение "Красный Крест".
Сначала временно заселяют беженцев в гостиничные номера, а затем переселяют в один из регионов Испании в жилье для долгосрочного проживания. Отметим, поселить могут где угодно, так что 5-ти звездочных отелей не ждите!
Если планируете самостоятельно арендовать жилье на несколько дней, воспользуйтесь популярными сайтами:
Для поиска жилья на долгосрочный период воспользуйтесь сайтами:
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