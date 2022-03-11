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Статус беженца: как получить, чем он опасен и какие есть варианты

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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11 марта, 14:20
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Что украинцу делать за границей? Чем опасен статус беженца? Какие еще есть варианты? Попробовали найти ответы на эти вопросы. Читайте комментарии юристов в материале
Как получить статус беженца и нужно ли это делать
Как получить статус беженца и нужно ли это делать / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны из Украины выехали более 2 миллионов граждан – посчитали в ООН. Там прогнозируют, что эта цифра может достичь до 5-6 миллионов. Подавляющее большинство отправилось в Польшу (1 412 503). Другие – ищут пристрастия в Венгрии (214 160), Словакии (165 199), Молдове (82 762) и Румынии (84 671). Очереди на пунктах пропуска существенно уменьшились по сравнению с первыми днями войны. Но прежде чем отправляться за границу – проверьте очереди на пунктах пропуска. Информация об этом регулярно обновляется на сайте пограничной службы.

Пересечь границу сейчас можно в четыре способа:

  • Пешком
  • Автобусом
  • Железной дорогой
  • Авто

Юрист Руслан Сидорович советует воспользоваться именно автобусами, ведь их на границе пропускают вне очереди. А тем, кто направляется на собственном авто – рекомендует оформить так называемую "зеленую карту" страхования, даже несмотря на то, что сейчас ее наличие не обязательно.

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Украинцы пытаются перейти границу с Польшей
Украинцы пытаются перейти границу с Польшей / Фото: Getty Images

Юрист комментирует:

От владельцев авто, пересекающих границу, требуется наличие гражданского страхования так называемой "зеленой карты". В настоящее время через границу пропускают без такого страхования. Но я настоятельно рекомендую тем гражданам, которых попустят без такого страхования – заехать на первую автозаправочную станцию и приобрести "зеленую карту"! Это, прежде всего, безопасность самих граждан в случае дорожно-транспортного происшествия.

Прежде чем пересекать границу, следует определиться со своим юридическим статусом и знать какие преимущества и риски несет такое решение.

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СТАТУС БЕЖЕНЦА

Как получить:

  • Подать заявку в Пограничную службу страны иммиграции.
  • Получить можно только в той стране, границу которой вы пересекли.
  • Процедура может занять 6 месяцев.

Преимущества статуса беженца:

  • Государство снабжает вас жильем.
  • Вид на жительство на 3 года.
  • Право на социальные и медицинские сервисы.
  • Право на признание диплома.

Украинцы покидают свои дома в городе Ирпень, Киевская область
Украинцы покидают свои дома в городе Ирпень, Киевская область / Фото: Инстаграм

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Впрочем, получать статус беженца юристы категорически не советуют.

Человек, который обращается за статусом беженца, у него изымают паспорта. Процедура занимает около 6 месяцев. Ему действительно предоставят место жительства, но оно может быть мягко говоря не очень комфортным – например, лагеря для беженцев. Человек не имеет права работать в течение времени оформления документов и не будет иметь права покидать территорию страны, где он попросил об этом статусе. Мы не рекомендуем получать статус беженца. Более того – этого даже не рекомендуют правительства стран куда приезжают наши граждане – комментирует Руслан Сидорович, юрист (партнер Ario Law Firm, народный депутат VIII созыва).

СТАТУС ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ

4 марта Совет ЕС принял директиву о предоставлении украинцам, спасающимся от войны с Россией, статуса временной защиты. Она распространяется на весь Европейский Союз, кроме Дании.

Как получить :

  • Обратиться к пограничникам в стране иммиграции.
  • Обратиться в органы местной власти любой страны ЕС.

Важно знать, чем отличается статус беженца от других вариантов
Важно знать, чем отличается статус беженца от других вариантов / Фото: unsplash.com

Преимущества статуса временной защиты :

  • Вид на жительство в ЕС в течение года (но может быть продлен).
  • Работа – нет ограничений в 6 месяцев, как со статусом беженца.
  • Жилье – заселение в соответствующие центры или предоставление средств на проживание.
  • Образование – дети до 18 лет имеют право получать образование на уровне граждан ЕС.
  • Доступ к социальному и медицинскому обеспечению.

Получение статуса временной защиты – наиболее приемлемый и бюрократически не обремененный механизм для пребывания в странах Европы. Как это работает на пунктах пропуска с Венгрией, проинспектировали в Закарпатской военной администрации.

Наталья Севрюкова у своего дома после ракетного обстрела Киева
Наталья Севрюкова у своего дома после ракетного обстрела Киева / Фото: Инстаграм

Мы общались с венгерскими коллегами. Они на пункте пропуска "Тиса" развернули центр, куда человек обращается – ему помогают. Если документы просрочены, отсутствуют – оформляются временные документы. Далее человеку предлагают места размещения в территориальных общинах, которые согласились принять этих лиц. Дальше помогают с работой – рассказал Роман Молдавчук, начальник управления информационной деятельности Закарпатской военной администрации.

БЕЗВИЗОВОЙ РЕЖИМ

В любом случае, украинцы имеют право находиться в ЕС до 90 дней. С 2017-го виза для въезда и перемещения по странам Шенгенской зоны не требуется. Так что если у вас есть средства на это время находиться на территории Европы – юристы советуют не спешить получать тот или иной статус.

Читайте также: Украинец может эмигрировать в Великобританию, заполнив форму. Но есть одно условие

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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