Плюсов больше, но есть одно опасное "но" дорогой к месту назначения

Что ждет эмигрантов в Хорватии – искренняя история украинки, которая переехала с сыном / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только Польша, но и Хорватия является популярной страной для эмиграции во время войны в Украине. SMM-консультант Анна Тильняк из Ворзеля (Киевщина) переехала с сыном и свекровью в столицу Хорватии – город Загреб. Девушка рассказала об опыте беженства и с чем пришлось столкнуться. Историю "путешествия" опубликовали на Vogue.ua.

1 – на границе окажетесь в очереди и можете стать жертвой торговли людьми

Сначала Анна ехала из Ворзеля в пограничный пункт Солотвино, где попала в пробки и ждала 10 часов в очереди.

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Рядом с нами пограничный пункт Солотвино, с нашим "еврейским счастьем" мы почему-то проходили его дольше всех – 300 автомобилей, 10 часов, тот день был перенасыщен именно в этой точке, – сказала Анна.

На границе окажетесь в очереди и можете стать жертвой торговли людьми / Фото: vogue.ua

Разряжали напряженную атмосферу волонтеры, угощавшие беженцев горячими напитками, апельсинами и печеньем. Но абстрагироваться было невозможно. Рядом пешком шли люди с детьми, которые бежали от войны с тревожным чемоданчиком и домашними любимцами.

Анна предостерегает женщин не общаться с подозрительными мужчинами по дороге к месту назначение, чтобы не стать жертвой торговли людьми.

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Девушки рассказывали о преследование автомобилей женщин с детьми. Да, такие машины отслеживали, о двух случаях мне рассказывали на территории Венгрии. И ко мне подходили сомнительные мужчины на заправке, я быстро отходила от них и уезжала, – сказала Анна.

2 – беженцам предоставят комфортное жилье

Анна в Загребе посетила пункт для беженцев, расположенный на трассе среди множества фур возле заправки – Плитвице. Ее заселили в отель в пригороде Загреба. Чистый и просторный номер с трехразовым питанием стал временным домом.

3 – украинцам доступна бесплатная медицина в Хорватии

Сын Анны заболел в Загребе, и медицинская помощь была необходима. К счастью, гуманитарное учреждение "Красный Крест" помогло украинцам.

За помощь и коммуникацию с врачами и институтами я безгранично благодарна волонтерам "Красного Креста", все бюрократические вопросы решались за минуты. Если рядом нет такого человека, украинец может обратиться в любую больницу в отдел скорой помощи и без направления семейного врача получить какую-либо государственную услугу и лекарство бесплатно, – сказала Анна.

Украинцам доступна бесплатная медицина в Хорватии / Фото: vogue.ua

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Беженцу после предъявления одного из документов бесплатна не только медицина (в том числе лекарства по рецепту), но и государственное образование (в том числе детские садики) и проезд в общественном транспорте.

4 – неравнодушные волонтеры беженцам найдут жилье для аренды

Анна арендовала квартиру для длительного проживания в 15 минутах от центра Загреба. Найти жилье ей помогла волонтер Наталья Лумези, неравнодушная к ситуации в Украине.

Помогает через друзей и знакомых искать жилье, собирает вещи первой необходимости. Особенно эффективно Наталья работает с детьми с инвалидностью, потому что связана с профильными организациями, имеет опыт и глубокое понимание, что такое общественная работа, – отмечает Анна.

5 – беженцы без проблем получат статус временной защиты

Украинцы в Хорватии оформляют статус временной защиты, чтобы бесплатно жить в заведениях Коллективного проживания для перемещенных лиц, открывать счет в банке, получать образование, медицинскую помощь и работать официально. Словом, жить нормальной жизнью и не чувствовать себя чужим в стране.

Беженцы без проблем получат статус временной защиты / Фото: vogue.ua

Регистрироваться для получения статуса "временная защита" можно не только в специальных пунктах (узнать актуальный на этот день, можно на границе) но и в отделении полиции. Лучше, конечно, идти сразу в центральный отдел в Загребе, расположенный на улице Петринская, 30. Там в кабинете номер 3 уже начали регистрировать и выдавать удостоверение (идентификационную карточку) иностранцу, которому предоставлена временная защита, – отмечает Анна.

Кстати, в этом кабинете вам расскажут, как получить одноразовую финансовую компенсацию до 2.500,00 кун (330 евро) для беженца, проживающего самостоятельно и до 3.500,00 кун (460 евро) для семьи.

Подробнее об эмиграции в Хорватию читайте на Vogue.ua.

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