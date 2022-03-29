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У вас є вільна квартира чи будинок? Запропонуйте її переселенцям та отримайте компенсацію – інструкція

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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29 березня, 11:00
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Мільйони українців виїхали за кордон, рятуючись від російських бомб та ракет. Сотні тисяч шукають притулку всередині країни. Розповідаємо, як ви можете допомогти людям, які втекли від жахіття війни
Як допомогти переселенцям та поселити їх у своєму будинку
Як допомогти переселенцям та поселити їх у своєму будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Реальність така, що сьогодні нам доводиться вивчати правила переїзду до Хорватії або інші країни, та чим відрізняється статус біженця від інших варіантів. Але що робити українцям, які залишилися в країні та з різних причин не можуть виїхати. Перед внутрішньо переміщеними співгромадянами постають питання: як знайти житло, за що купити їжу, як жити далі.

Міністерство розвитку громад і територій України запустило соціальну ініціативу "Прихисток" – проєкт з розміщення українців, які змушені переїхати із зон бойових дій.

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Інструкція, як розмістити у себе переселенців
Інструкція, як розмістити у себе переселенців / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Завдяки проєкту, кожен, хто має можливість, може поділитися своїм житлом і дати прихисток людям, які постраждали від дій путінського режиму в Україні.

Усі, хто надасть своє житло безкоштовно українцям, отримуватимуть від держави близько 450 грн на місяць за кожну людину, незалежно від віку, щоб компенсувати витрати на комунальні послуги.

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Як надати своє житло

  • потрібно подати заявку до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт проєкту про те, що ви готові дати притулок людям;
  • при поселенні переселенців також слід подати заявку до органу місцевого самоврядування;
  • до 5-го числа кожного місяця передавати до органу місцевого самоврядування інформацію про кількість днів та переселенців, які у вас проживають;
  • отримати компенсацію до 20-го числа кожного місяця.

Раніше ми розповідали про плюси та мінуси еміграції українців до Іспанії.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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