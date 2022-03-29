У вас є вільна квартира чи будинок? Запропонуйте її переселенцям та отримайте компенсацію – інструкція

Реальність така, що сьогодні нам доводиться вивчати правила переїзду до Хорватії або інші країни, та чим відрізняється статус біженця від інших варіантів. Але що робити українцям, які залишилися в країні та з різних причин не можуть виїхати. Перед внутрішньо переміщеними співгромадянами постають питання: як знайти житло, за що купити їжу, як жити далі.
Міністерство розвитку громад і територій України запустило соціальну ініціативу "Прихисток" – проєкт з розміщення українців, які змушені переїхати із зон бойових дій.
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Завдяки проєкту, кожен, хто має можливість, може поділитися своїм житлом і дати прихисток людям, які постраждали від дій путінського режиму в Україні.
Усі, хто надасть своє житло безкоштовно українцям, отримуватимуть від держави близько 450 грн на місяць за кожну людину, незалежно від віку, щоб компенсувати витрати на комунальні послуги.
Як надати своє житло
- потрібно подати заявку до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт проєкту про те, що ви готові дати притулок людям;
- при поселенні переселенців також слід подати заявку до органу місцевого самоврядування;
- до 5-го числа кожного місяця передавати до органу місцевого самоврядування інформацію про кількість днів та переселенців, які у вас проживають;
- отримати компенсацію до 20-го числа кожного місяця.
Раніше ми розповідали про плюси та мінуси еміграції українців до Іспанії.