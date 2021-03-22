Спиртные напитки для коктейлей по спросу обогнали вино – цифры от популярной платформы Drizly

По сравнению с 2020 цифры выросли на 4%

Американская онлайн-платформа торговли алкоголем Drizly, которая позволяет клиентам делать удобные покупки сообщила, что самая популярная категория среди покупателей – спиртные напитки для коктейлей. А когда-то самым востребованным было вино. Об этом сообщает The Spirits Business.

Пик покупок спиртных напитков для приготовления коктейлей платформа аргументирует влиянием пандемии. Так как большинство заведений закрыто и люди начали готовить коктейли дома.

Коктейли в шейкере Фото: freepik.com

Согласно данным, категория алкогольных напитков увеличилась в спросе на 4%. В феврале 2020 года она составляла 39%, а в феврале 2021 года увеличилась до 43%. В результате стала самой востребованной категорией на Drizly.

До пандемии самым популярным на платформе было вино: составляло 41% продаж в феврале 2020 года, а годом позже – до 39%.

В Drizly отмечают, что спрос на продажу ликеров, соусов и других ингредиентов для коктейлей с середины марта 2020 года также увеличился. В компании объясняют это периодом домашнего барменства.

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