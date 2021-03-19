Модный Liquid Coral: где найти в Киеве и при чем здесь институт цвета Pantone
За что люди отдают по 250 гривен
Мы продолжаем искать самые оригинальные коктейли Украины. И раньше уже рассказали о самом инстаграмном "Тайском Сауэре" и коктейле с интересным концептом Do not think about feijoa. А сегодня покажем, как выглядит коктейль модного оттенка Pantone Liquid Coral, и почему его все заказывают.
Нашли оригинальный коктейль в Parovoz SpeakEasy – это бар формата Speakeasy, у которого нет вывески и спрятан он под локацией "Кинотеатра Киев" уже 19 лет. И сюда попадают только те, кто в теме столичной алкокультуры и любит эксклюзивные алкогольные сочетания. Собственно, поэтому я здесь
Кстати, бар еще и попал в мировой рейтинг Top 500 Bars и занял 331-е место. Стал первым среди украинских баров, кто оказался в этом списке. Поэтому я не упустила возможность разведать локацию и протестировать самый оригинальный коктейль.
Выбор коктейля доверила бармену Дмитрию, который уже 8 лет за баром. И уже после 5 минут нашего общения я не смогла воспринимать это место как обычный бар. Пришла к выводу, что меню в подобных заведениях – лишнее.
В шутку добавил, что иногда достаточно у клиента уточнить его знак зодиака, чтобы понять, какой коктейль он оценит.
Поэтому мне приготовили самый популярный коктейль заведения – Liquid Coral, концепт которого связан с институтом цвета Pantone.
Liquid Coral - это коктейль, придуман Дмитрием на основе ягод и премиальной голландской водки Ketel One. Бармен признался, что идея коктейля была проста. Вангуем, здесь вы сразу вспомнили выражение "все гениальное просто", и на самом деле это и есть спойлер к Liquid Coral.
Дмитрий хотел сделай коктейль на основе клубники, которую любит его жена, а уже потом подбирал ингредиенты, чтобы они гармонировали с фруктом. И самое важное – был выдержан баланс.
В результате он собрал идеальное соотношение: клубника, водка, базилик, ревень, ваниль и черный перец. И баланс удалось сохранить с помощью кисло-сладкой части рецептуры.
Кстати, готовят коктейль простым методом шейка.
Ингредиенты добавляют в таком соотношении:
- Водка Ketel One 40 мл
- Йогуртовый ликер – 30 мл
- Джем клубники – 15 мл
- Ванильный сироп – 10 мл
- Лимонный сок – 25 мл;
- Биттер Rhubarb.
И для дизайна: смесь перцев и листок свежего базилика.
А институт Pantone и коктейль связывает название напитка – Liquid Coral. Ведь именно в 2019 году был избран самый популярный цвет – и это был Living Coral. Тогда Дмитрий заметил этот трендовый оттенок, который совпал с цветом его коктейля, но он заменил "living" на "liquid" (ибо коктейль – жидкость). Так коктейль получил идеальное название и концепт. И этот дуэт гармоничен.
Прайс коктейля – 250 гривен.
В Pantone были правы, когда писали, что этот цвет заряжает энергией, вдохновляет и придает сил. Я проверила эту характеристику на практике, и в формате коктейля – она работает.
На вкус – это кисло-сладкая история с перчинкой. Первый глоток возвращает в лето, свежий аромат напитка вдохновляет, а немного острое послевкусие в сочетании с базиликом мотивирует взять еще 1 порцию и продолжить эту летнюю историю хотя бы на несколько минут дольше
Но не только рецептура повлияла на мои вкусы, а и бармен.
Дмитрий уверен, что при выборе коктейля клиентом важным остается разговор. Поэтому когда кто-то заказывает "Негрони", бармен рассказывает о графе Камилло Негрони. Именно он и придумал этот коктейль во Флоренции. После этого посетитель вдохновленно дегустирует напиток, тем самым прикасаясь к истории.
В моем случае, я слушала истории о вдохновении и где бармен его обычно черпает для создания коктейлей, одним из которых я наслаждалась.
Название и подача Liquid Coral также сыграли свою роль. Потому что все же сначала акцент внимания именно на визуальной составляющей и позиционировании коктейля в барной карте. И они здесь гармонично объединены, учитывая концепт коктейля.
Недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.
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