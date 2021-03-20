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В Великобритании 39% людей будут пить больше алкоголя после смягчения карантина

Сегодня, 12:06

Британцы также начнут больше есть

Введенный карантин в Великобритании, который предусматривает закрытие заведений общественного питания смотивировал университет Шеффилд Халлам провести исследования накануне смягчения карантинных норм. Цель которого – сравнить, изменятся ли привычки жителей до и после смягчения карантина.

Исследование показало, что треть британцев увеличит употребление алкоголя и еды, когда заведения будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает The Spirits Business.

Британский университет Шеффилд Халлам провел исследование среди 2000 потребителей, чтобы определить их спрос на посещение заведений, которые планируют открыть 12 апреля для обслуживания на открытом воздухе и 17 мая в помещении.

Фото: Pinterest

Исследование показало, что треть потребителей (39%) будет чаще пить и есть, по сравнению с периодом до пандемии. Этот показатель вырос до 66% среди 18-24-летних и 55% в возрасте от 25 до 34 лет.

Исследователи обнаружили, что спрос на посещение заведений был сильнейшим в северо-восточном регионе – 55% жителей, в Йоркшире – 45% и Лондоне – 44%.

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