Спиртні напої для коктейлів за попитом обігнали вино – цифри від популярної платформи Drizly
У порівнянні з 2020 цифри зросли на 4%
Американська онлайн-платформа торгівлі алкоголем Drizly, яка дозволяє клієнтам робити зручні покупки повідомила, що найпопулярніша категорія серед покупців – спиртні напої для коктейлів. Але колись найзатребуванішим було вино. Про це повідомляє The Spirits Business.
Пік покупок спиртних напоїв для приготування коктейлів платформа аргументує впливом пандемії. Бо більшість закладів закрито і люди почали готувати коктейлі вдома.
Згідно з даними, категорія алкогольних напоїв збільшилася в попиті на 4%. У лютому 2020 року вона становила 39%, а в лютому 2021 року збільшилася до 43%. В результаті стала найзатребуванішою категорією на Drizly.
До пандемії найпопулярнішим на платформі було вино: становило 41% продажів у лютому 2020 року, а роком пізніше – до 39%.
У Drizly відзначають, що попит на продаж лікерів, соусів та інших інгредієнтів для коктейлів з середини березня 2020 року також збільшився. У компанії пояснюють це періодом домашнього барменства.
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