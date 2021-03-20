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Китаец производил фальшивый Hennessy и его арестовали на 15 лет

Сегодня, 19:38

Псевдо Hennessy продавали с 2017 года

Hennessy – известный коньячный дом из Франции, который входит в холдинг LVMH. Бренд занял свою нишу в алкогольном бизнесе, поэтому один из производителей Китая воспользовался лейбой и продавал фальшивый коньяк под названием Hennessy. Об этом сообщает The Drinks Business.

В городе Хойчжоу, провинции Гуандун, группа людей (среди которых было несколько производителей и продавцов) изготавливали псевдо Hennessy. Мошеннический бизнес работал с 2017 года.

Фото: vimeo.com

На фабрике "Hennessy" они наняли "мастера смешивания", который использовал за основу бюджетней вариант Hennessy – Louis Royer и добавлял карамельный краситель. Переработанный коньяк у фейковых упаковках продавали частным клиентам. Общий объем продаж аферы достиг 3,4 миллиона юаней.

"Банда" была замечена в декабре 2018 из-за нарушения зарегистрированной марки и фейкового производства. На основании этого суд приговорил главного инициатора на 15 лет заключения и оштрафовал на 1,8 миллиона юаней. Арестованный хотел подать апелляцию – уверял, что Hennessy по стандартам аналогичный Louis Royer. Других членов "банды" засудили от 1 до 10 лет.

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