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Самое старое шотландское виски Talisker выставят на продажу за 4877 долларов

Сегодня, 22:26

Лимитированную серию выдерживали 43 года в бочках и она насчитывает 1830 единиц. По прочности напиток – 49,7%

Бренд шотландского односолодового виски Talisker анонсировал продажи своего самого старого напитка The Atlantic Challenge. Об этом сообщает The Spirits Business.

Серия лимитированная, поскольку имеющихся бутылок односолодового виски только 1830 единиц. И напиток выдерживали в 10 бочках 43 года подряд, он на прочность 49,7%.

Фото: Spirits Business

Креаторы напитка отмечают его вкус со сладким дымом и морской солью.

Стоит виски 4877 долларов за 700 мл и его можно будет приобрести с июня в некоторых розничных магазинах по всему миру.

Недавно мы рассказали, как правильно пить и выбирать виски, чтобы почувствовать вкус на максимум.

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