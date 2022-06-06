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Россияне предлагают украинкам жилье и помощь в обмен на секс

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 июня, 12:55
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Когда наши соотечественницы пережили ужас войны и вынуждены спасаться от агрессии РФ, россияне придумали, как воспользоваться таким положением
Верх цинизма - воспользоваться безвыходным положением, чтобы найти себе служанку
Верх цинизма - воспользоваться безвыходным положением, чтобы найти себе служанку / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного военного вторжения Россия уже депортировала на свою территорию более 1,3 млн украинцев. Среди них подавляющее число женщин. Этим стали пользоваться российские мужчины в надежде найти домохозяйку и любовницу.

Так, в социальной сети "ВКонтакте" на страницах сообществ для помощи беженцам стали появляться посты, в которых россияне предлагают украинским переселенкам помощь в обмен на секс. Некоторые сообщения мужчин РФ даже не содержат информацию о помощи. Об этом сообщает издание ZMINA со ссылкой на российское правозащитное издание "Верстка".

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Журналисты собрали скрины таких сообщений и даже попытались связаться с несколькими мужчинами, чтобы узнать подробности. Интересно, что подобного рода предложения стали публиковать еще с 19 февраля.

В сообщениях пишут:

Возьму к себе девушку на постоянное проживание, живу сам.

Приму одинокую девушку из Украины.

Познакомлюсь с беженкой из Украины для серьезных отношений с приятной внешностью.

Сообщение россиян в соцсетях
Сообщение россиян в соцсетях

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Журналисты рассказали, что авторы подобных сообщений ищут украинок, потому что россиянкам нужны только деньги. Так, 58-летний Олег сообщил изданию, что украинки после пережитого ужаса будут хорошими женами и домохозяйками.

Сообщение россиян в соцсетях
Сообщение россиян в соцсетях / Фото: verstka.media

Конечно, мужчины РФ уточняют, что готовы принять тех украинок, кто разделяет их пропутинские интересы.

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Им с детства втюхали, что Россия плохая. А перевоспитать уже не смогу. Там уже ненависть и вражда у нее в голове. Если она приезжает, должна понимать, что я за Россию, и я военнообязан, – прокомментировал Игорь из Санкт-Петербурга.

Цинизм просто поражает. Журналисты отметили, что в соцсети уже есть пока малочисленные группы, посвященные исключительно знакомствам с одинокими украинскими беженками. Сообщества так и называются: "Возьму замуж беженку из Украины" и "Беженке из Украины нужна помощь".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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