Россияне предлагают украинкам жилье и помощь в обмен на секс

С начала полномасштабного военного вторжения Россия уже депортировала на свою территорию более 1,3 млн украинцев. Среди них подавляющее число женщин. Этим стали пользоваться российские мужчины в надежде найти домохозяйку и любовницу.
Так, в социальной сети "ВКонтакте" на страницах сообществ для помощи беженцам стали появляться посты, в которых россияне предлагают украинским переселенкам помощь в обмен на секс. Некоторые сообщения мужчин РФ даже не содержат информацию о помощи. Об этом сообщает издание ZMINA со ссылкой на российское правозащитное издание "Верстка".
Журналисты собрали скрины таких сообщений и даже попытались связаться с несколькими мужчинами, чтобы узнать подробности. Интересно, что подобного рода предложения стали публиковать еще с 19 февраля.
В сообщениях пишут:
Возьму к себе девушку на постоянное проживание, живу сам.
Приму одинокую девушку из Украины.
Познакомлюсь с беженкой из Украины для серьезных отношений с приятной внешностью.
Журналисты рассказали, что авторы подобных сообщений ищут украинок, потому что россиянкам нужны только деньги. Так, 58-летний Олег сообщил изданию, что украинки после пережитого ужаса будут хорошими женами и домохозяйками.
Конечно, мужчины РФ уточняют, что готовы принять тех украинок, кто разделяет их пропутинские интересы.
Им с детства втюхали, что Россия плохая. А перевоспитать уже не смогу. Там уже ненависть и вражда у нее в голове. Если она приезжает, должна понимать, что я за Россию, и я военнообязан, – прокомментировал Игорь из Санкт-Петербурга.
Цинизм просто поражает. Журналисты отметили, что в соцсети уже есть пока малочисленные группы, посвященные исключительно знакомствам с одинокими украинскими беженками. Сообщества так и называются: "Возьму замуж беженку из Украины" и "Беженке из Украины нужна помощь".
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