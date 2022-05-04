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Как общаться с родственниками из России и стоит ли – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 мая, 14:09
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Миллионы украинцев имеют родственников, друзей и знакомых в России. Почти все мы столкнулись с тем, что общаться с близкими стало невозможно. Мы как будто живем в разных мирах
Ваши близкие в России верят пропутинскому пропагандисту Соловьеву, а не вам. Что делать?
Ваши близкие в России верят пропутинскому пропагандисту Соловьеву, а не вам. Что делать? / Фото: Коллаж: Сегодня

Проклятие, отсутствие доверия, обвинения во лжи... Миллионы украинцев столкнулись с полным непониманием со стороны близким из РФ. Родители не верят вашим словам, сестра обвиняет в пособничестве фашистам, брат поклоняется Путину, друзья не понимают или не хотят понимать, что происходит в Украине. Психолог Светлана Арефния в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" объяснила, как общаться с россиянами, чтобы не навредить себе и стоит ли вообще говорить с ними.

Если вы попытались донести информацию, присылали видео и фото, добавили родственников из России во все группы, в которых показывают реальную ситуацию в Украине, но они продолжают не верить вам – на время прекратите с ними общение, – посоветовала Светлана Арефния.

Психолог советует спокойно объяснить близким:

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К сожалению, дорогая сестра (тетя, бабушка, подруга), сейчас мы не можем найти общий язык. Ты меня не слышишь. Мне жаль, но я перестаю общаться с тобой, пока не закончится война.

Эксперт предупреждает, что во время войны наша психика как никогда ранима. Не стоит сейчас общаться с очень токсичными людьми. Это просто изнурительно. Дайте себе небольшую передышку. Закончится война, тогда примите решение, как быть дальше.

Суть в том, что мы пытаемся донести правду, доказать, показать и опровергнуть ложь. Но, это ни к чему не приведет. Любые объяснения люди начинают воспринимать негативно, а это вызывает конфликт, начинаются ссоры.

Когда же вы на время отказываетесь общаться с человеком, который вас не слышит, то таким образом защищаете себя и передаете ему ответственность: это он не верит, видит свою правду и не готов принять реальность. Благодаря такой позиции вы снижаете уровень своих переживаний и остаетесь спокойным.

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Смотрите видео на YouTube-канале "Зірковий шлях".

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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