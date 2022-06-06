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Росіяни пропонують українкам житло та допомогу в обмін на секс

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 червня, 12:55
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Коли наші співвітчизниці пережили жах війни та змушені рятуватися від агресії РФ, росіяни вигадали, як скористатися таким становищем
Верх цинізму - скористатися безвихідним становищем, щоб знайти собі служницю
Верх цинізму - скористатися безвихідним становищем, щоб знайти собі служницю / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже депортувала на свою територію понад 1,3 млн українців. Серед них переважна більшість – жінки. Цим стали користуватися російські чоловіки, сподіваючись знайти домогосподарку і коханку.

Так, у соціальній мережі "ВКонтакті" на сторінках спільнот для допомоги біженцям стали з'являтися пости, в яких росіяни пропонують українським переселенкам допомогу в обмін на секс. Деякі повідомлення чоловіків РФ навіть не містять інформацію про допомогу. Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на російське правозахисне видання "Верстка".

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Журналісти зібрали скрини таких повідомлень і навіть спробували зв'язатися з кількома чоловіками, щоб дізнатися про подробиці. Цікаво, що подібні пропозиції стали публікувати ще з 19 лютого.

У повідомленнях пишуть:

Візьму собі дівчину на постійне проживання, живу сам.

Прийму самотню дівчину з України.

Познайомлюся з біженкою з України для серйозних стосунків з приємною зовнішністю.

Повідомлення росіян у соцмережах
Повідомлення росіян у соцмережах

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Журналісти розповіли, що автори подібних повідомлень шукають українок, бо росіянкам потрібні лише гроші. Так, 58-річний Олег повідомив виданню, що українки після пережитого жаху будуть хорошими дружинами та домогосподарками.

Повідомлення росіян у соцмережах
Повідомлення росіян у соцмережах / Фото: verstka.media

Звичайно, чоловіки РФ уточнюють, що готові прийняти тих українок, які поділяють їхні пропутінські інтереси.

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Їм з дитинства втюхали, що Росія погана. А перевиховати вже не зможу. Там уже ненависть та ворожнеча у неї в голові. Якщо вона приїжджає, має розуміти, що я за Росію, і я військовозобов'язаний, – прокоментував Ігор з Санкт-Петербурга.

Цинізм просто вражає. Журналісти зазначили, що в соцмережі вже є поки що нечисленні групи, присвячені виключно знайомствам з самотніми українськими біженками. Пабліки так і називаються: "Візьму заміж біженку з України" та "Біженці з України потрібна допомога".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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