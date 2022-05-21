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Доктор Комаровский ответил, есть ли адекватные люди в России и что они знают о войне

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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21 мая, 07:00
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У россиян безусловно есть доступ к правдивой информации о войне в Украине. Но она настолько неприятная, что им не хочется ее знать, отмечает Евгений Комаровский
По словам Комаровского, хорошие люди теряются среди 145-миллионного народа на огромнейшей территории России
По словам Комаровского, хорошие люди теряются среди 145-миллионного народа на огромнейшей территории России

Евгений Комаровский много лет жил и работал в Харькове. Из-за военных действий ему пришлось уехать из родного города. Гость программы "Зірковий шлях" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", рассказал, есть ли, на его взгляд, адекватные люди в России и получают ли они правдивую информацию о войне.

С начала войны на доктора Комаровского обрушилось огромное количество хейта со стороны
С начала войны на доктора Комаровского обрушилось огромное количество хейта со стороны / Фото: открытые источники, инстаграм Комаровского

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С начала войны на доктора Комаровского обрушилось огромное количество хейта со стороны России. Люди, которые лечили своих детей по его книгам, вдруг стали врагами и принялись писать гадости на его странице. Эксперт программы "Ранок з Україною" понимает, что большая часть таких "комментаторов" – попросту боты. Но есть ли среди его подписчиков адекватные люди, которые понимают, что в нашей стране идет война?

Я знаю много хороших людей. Другой вопрос в том, что эти хорошие люди теряются среди 145-миллионного народа на огромнейшей территории России, – сказал Евгений Комаровский. – Их часто не видно и не слышно. Они, как малосольный огурец в бочке со свежими. Хотя потихоньку все начинают пахнуть малосольными огурцами.

Большинство друзей доктора Комаровского, которые жили в России, уехали из страны 5-6 лет назад. Для многих из них 2014 год стал переломным моментом. По словам кандидата медицинских наук, у людей в стране агрессора есть доступ к информации.

в России не запрещен
в России не запрещен "Телеграм". Достаточно подписаться на любой / Фото: AFP

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Но она настолько неудобная, неприятная и некомфортная, что им не очень хочется ее видеть и слышать. К тому же в России не запрещен "Телеграм". Достаточно подписаться на любой украинский новостной канал и узнать, что происходит в Украине.

Россияне меньше всего ожидали, что в Харькове, Мариуполе и в Чернигове будет сопротивление, – поделился гость программы "Зірковий шлях". – Они были уверены, что именно в этих русскоязычных городах выйдут с цветами и с поклоном "Спасибо, что вы пришли нас освобождать.

Евгений Комаровский объяснил, что войны осуществляются тогда, когда у тех, кто принимает решение, создается извращенная картина мира. Больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях"ю

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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Также Евгений Комаровский рассказал о важном элементе психологической поддержки во время войны.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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