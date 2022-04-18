Почему россияне одобряют сексуальное насилие

Как объяснить то, что невозможно понять? Возможно, ужасы, которые творят российские оккупанты и не нужно объяснять. Мы попытались выяснить, почему эти люди склонны к ненависти и пыткам

Военные РФ в Украине массово насиловали женщин и детей / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы до сих пор не можем отойти от шока, услышав записи телефонных разговоров российских оккупантов с женами, которые были опубликованы СБУ.

Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине, – сказано в сообщении СБУ.

В аудиозаписи звонка, женщина говорит своему мужу насиловать украинок, но потом ей ничего не рассказывать об этом.

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Шок, ненависть, непонимание, как такое возможно в 21 веке… Слов недостаточно, чтобы выразить всю палитру эмоций от услышанного.

Масштаб подобных преступлений, который стал ясен после отступления армии России из Киевской области, выводит из равновесия даже самых стрессоустойчивых. Пугает, что примерной статистики нет, а на сбор информации уйдут десятилетия.

Разбираемся, как женщины могут желать другим то, о чем каждая девочка с детства знает – это самое чудовищное, что может произойти.

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Духи предков

Начнем с того, что изнасилование – это проблема планетарного масштаба. К сожалению, в современном мире даже не в военное время насилие над женщинами присутствует, в той или иной степени. Но, что касается РФ, похоже, это часть их культуры.

Обратимся к Википедии. В русской культуре есть такое понятие как снохачество. Эта практика в русской деревне, при которой мужчина — глава большой крестьянской семьи (живущей в одной избе) состоит в половой связи с младшими женщинами семьи, обычно с женой своего сына (связь свёкра с невесткой, называемой сноха).

"Свекор", Владимир Маковский (1888) / Фото: wikipedia.org

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История говорит, что такое поведение практиковалось в XVIII—XIX веках. Часто молодые мужчины отправлялись работать в города или на службу в армию, оставляли жен и дочерей на попечении родителей. Таким положением пользовались свекры. Они склоняли снох к половым связям любыми средствам: уговоры, подарки, легкая работа. Если же молодая женщина отказывала в плотских утехах, ответ следовал незамедлительно – ругательства, насилие, избиение, непосильная работа. Ко всему, свекор не упускал возможности донести на проказницу сыну, обвиняя ее в связях с другими мужчинами.

Четыре поколения одной крестьянской семьи / Фото: Pinterest

В результате женщина всегда оставалась виноватой, не имея права на защиту даже от правоохранительных органов или общественности. Ведь один из главных посылов – "не выносить сор из избы", жив до сегодня.

Различие культур

Одним из фундаментальных различий между украинцами и россиянами, историки и этнографы как раз называют отношение к женщине. В одном из интервью доктор исторических наук Оксана Кись рассказывала, что в украинской культуре аналогичного периода женщина имела возможность владеть определенной собственностью (в том числе собственностью на землю), которая передавалась именно по женской линии, наследовалась дочерью от матери. Следует упомянуть также и о возможности для женщины распоряжаться определенной суммой денег, полученной от так называемого "женского хозяйства". Женщина могла продавать продукты своего труда (огородничества, молочарства) и оставлять себе полученные за них деньги. Патриархальность в украинской культуре не была доведена до крайних форм, как в русской.

Снимок с выставки "Мамы-украинки на фотографиях начала ХХ века"

В современном мире борьба за права женщин вышла на новый уровень. В Украине мы продолжаем бороться за гендерное равенство, требовать от властей ратификации Стамбульской конвенции и принятие законов, которые минимизируют стереотипность. В Мордоре же продолжают хранить многовековую традицию – поощрения насилия и поддержки его культа.

Чего только стоят заявления Елены Мизулиной. Российский государственный и политический деятель, профессор, женщина… Именно она в 2016 году внесла в Госдуму законопроект об отмене уголовного наказания за семейные побои и замене его административным.

… Грубость — низкий уровень культуры общения, нет ласки, нет уважения — особенно со стороны женщины, этот фон задает женщина в семье: уважение к супругу, авторитет в семье — это обязательно. Мы, женщины, слабые создания, нам „все можно". Мы не обижаемся, даже когда, видите, бьет мужчина свою жену — такой обиды нет, как если обидеть, унизить мужчину. Мужчину унижать нельзя, – Мизулина, 2016 год.

"Вор должен сидеть в тюрьме, и не важно, какой ценой"

В 2017 году в России вышло исследование, проведенное фондом "Общественный вердикт" и Методологической лабораторией под руководством старшего научного сотрудника Института социологии РАН Дмитрия Рогозина. Согласно его данным, до 73 % россиян одобряют применение насилия работниками правоохранительных органов, даже в тех случаях, когда закон не дает им такого права.

Просмотрев огромное количество подобных исследований, становится ясно, что россияне одобряют пытки, поощряют насилие к грабителям, ворам и всем людям, которых они считают опасными. По большому счету это происходит благодаря телевиденью. Помимо путинской пропаганды, россияне потребляют огромное количество отечественного контента, в котором сотрудники правоохранительных органов игнорируют нормы права, ради достижения справедливости.

Интересное исследование провели в Университете Лунда в Швеции. Хотя мнение психологов в этой теме и разное, группа ученых назвала два типа личности, которые более склонны оправдывать насилие. Так, люди, относящиеся к первой группе (правый авторитаризм), готовы подчиняться властям и способны проявлять агрессию, если им отдадут приказ.

Ко второй группе (ориентированных на социальное доминирование) относятся люди, которые относят себя к высокому положению с правом доминировать над другими.

В итоге, традиции и привычки, заложенные предками, отсутствие качественного образования и адекватного самообразования, культ телевиденья, формируют индивидуума с определенными убеждениями и понятиями.

Ранее мы рассказывали о страхе быть изнасилованным и как его побороть.