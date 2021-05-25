10 вопросов Олегу Скрипке — о бренде вина, алкоголе на сцене и своей музыке, которую не слушает

И шокирующие реалии жизни вне сцены, которые не дают спокойно жить

Украинский музыкант Олег Скрипка

Сегодняшнее интервью из серии "Звездный антистрес" эксклюзивное. Мы пообщались с лидером группы "Вопли Видоплясова" Олегом Скрипкой, который вчера отмечал день рождения. И пока поклонники вспоминают его лучшие песни, мы узнали о любимом алкоголе певца, для чего создал собственный бренд вина, дорогие напитки, которые употреблял, и тревел-планы.

Какой алкоголь вы любите и как часто пьете?

Пью я крайне мало – максимум два бокала вина в месяц. Так было не всегда! 10 лет назад я употреблял крепкие напитки и делал это чаще, но после создания собственного бренда вина, о котором мечтал всю жизнь, я минимизировал употребление алкоголя. И в то же время подарил возможность людям смаковать больше качественного украинского вина.

Для меня алкоголь – это, прежде всего, эмоция. Я артист, основная задача которого – дарить эмоции людям. Алкоголь для меня выполняет аналогичную функцию. И от вина нет негатива, если сравнить с крепкими напитками, потому что это культурный алкоголь, который объединяет. Пью разные вина, но мой фаворит – розовое. И не только из-за трендовости, но и универсальности, так как бокал этого напитка уместен в любой ситуации.

Почему решили создать собственный бренд вина?

Собственный бренд "Страна грез" ("Країна мрій" – ред.) – это не спонтанность. Я думал о нем всю жизнь, потому что восхищался винами и культурой их потребления. Вспоминаю, как во времена моего студенчества хороших вин было мало, но я все же находил эксклюзивные единицы. Всегда хотел иметь свое! Но ключевыми мотиваторами после которого мечта и замысел трансформировались в продукт, стали две встречи. С Иваном Плачковым и Пьером Ришаром, которые создали уникальные линейки вин. Своим примером они вдохновили меня начать достойный продукт, который поднимет культуру украинского вина.

Олег Скрипка и его бренд вина "Страна мечт" Фото: Facebook: Олег Скрипка

Это и есть основой концепции моего бренда. Украина отличается от других успешных стран с развитой экономикой и культурой единственным – их граждане ориентированы на потребление собственных продуктов. А наш народ выбирает импортное и шаблонно полагает, что "чужое" лучше. Моя задача перенаправить общество на потребление отечественного. Потому что это первый шаг к культурному и экономическому апгрейду. И развивать культуру, в которой потребление вина играет одну из определяющих ролей.

Какой самый дорогой алкоголь в своей жизни вы употребляли?

Однажды с друзьями пил итальянское вино ценой в 3 тысячи евро за бутылку. Еще получил в подарок коньяк, который был моим ровесником. Представляете? Словом, тысячи долларов за такой эксклюзив нужно отдать.

Дорогой алкоголь – это для людей, которые носят дорогую одежду. Они воспринимают его, как драгоценный актиквариат, отношение к нему на уровне фетишизма. После первого глотка, их рецепторы испытывают особые сочетания, а ощущение внутреннего достоинства берет верх. Однако вино по 5 тысяч долларов далеко не все поймут и смогут отличить от варианта по 500 гривен.

В каких заведениях столицы вас можно встретить?

Такое место одно! И это заведение правильного питания "Небос". В барах столицы вы меня не встретите, потому что обычно их посещение превращается в спонтанную фан-встречу. Единственная возможность выпить вино в заведении спокойно – за рубежом. Там больше шансов застраховать себя от десятки запросов на селфи и автограф.

Какой алкоголь вы бы выбрали, чтобы пить до конца жизни на необитаемом острове?

Я бы пробовал выдержанное красное сухое вино. И самое главное – без добавления свекольного сахара.

Выходили на сцену под градусом?

Так, максимум два раза за всю историю ВВ. У нас с группой в клубе Москвы был концерт зимой и мы выпили виски до начала, чтобы согреться. Мероприятие прошло замечательно, но моментами меня "несло". Для меня теперь это – табу! Я люблю контролировать ситуацию и отвечать за каждую ноту. А когда ты под алкоголем, то это сложнее. И в то же время нечестно по отношению к зрителю, потому что эмоции вызваны не выступлением, а этиловым спиртом.

Олег Скрипка Фото: Facebook: Maks Tarkivskyy

Какая вечеринка вам запомнилась больше всего в жизни?

Больше всего запоминаются вечеринки, которые сам устраиваю для людей. Один из которых – фестиваль этнической музыки "Страна грез" ("Країна мрій" – ред.) в 2013 году. Его масштабы и выдержанная культура участников впечатлили. Несмотря на сотни людей – это редкость. Я мечтаю восстановить фестиваль и снова собрать в одном месте ценителей качественной музыки.

Какой формат отдыха больше по душе, когда необходимо перезагрузиться?

Однозначно – поехать с семьей на море и исследовать новую страну! Одна из последних, которая поразила – Мексика, Канкун. Во время путешествий у меня есть традиция – пробовать местное вино, как часть своеобразного этнотуризма. Где я его только не пробовал! Африканское, балийское – список длинный.

Олег Скрипка Фото: пресс-служба

Мечтаю посетить Латинскую Америку, Азию и Австралию. Интересно исследовать их фольклор, гастрономию, традиции и пообщаться с местными. Посещение ТОП-мест для меня не на первом месте.

Были ли у вас спонтанные поездки на отдых?

На отдых – нет. Только в командировку на концерты. Отпуска сложно спланировать через ненормированный график, даже если они спонтанны.

Какая музыка идеально подойдет для вашего отдыха?

Музыку я слушаю редко, у меня нет привычки включать плейлист 24/7. Если все же звучит, то исключительно жанр лаунж. Это спокойная музыка – противовес моим бодрым песням. Свою музыку вообще не слушаю, у меня другая задача – создавать, а не потреблять!

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