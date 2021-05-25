10 запитань Олегу Скрипці — про бренд вина, алкоголь на сцені та свою музика, яку не слухає

І шокуючі реалії життя поза сценою, які не дають спокійно жити

Український музикант Олег Скрипка

Сьогоднішнє інтерв'ю серії "Зірковий антистрес" ексклюзивне. Ми поспілкувалися з лідером гурту "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкою, який учора святкував свій день народження. І поки шанувальники згадують його найкращі пісні, ми дізналися про улюблений алкоголь співака, для чого створив власний бренд вина, найдорожчі напої, які вживав і тревел-плани.

Який алкоголь ви любите і як часто п'єте?

П’ю я вкрай мало – максимум два бокали вина на місяць. Так було не завжди! 10 років назад я вживав міцні напої та робив це частіше, але після створення власного бренду вина, про яке мріяв все життя, я мінімізував вживання алкоголю. І водночас подарував можливість людям смакувати більше якісного українського вина.

Для мене алкоголь – це, перш за все, емоція . Бо я артист, основне завдання якого – дарувати емоції людям. Алкоголь для мене виконує аналогічну функцію. І від вина немає негативу, якщо порівняти з міцними напоями, бо це культурний алкоголь, який об'єднує. П’ю різні вина, але мій фаворит – рожеве. І не лише через трендовість, а й універсальність, бо келих цього напою годиться у будь-якій ситуації.

Чому вирішили створити власний бренд вина?

Власний бренд "Країна мрій" – це не спонтанність. Я думав про нього все життя, бо захоплювався винами і культурою їх споживання. Згадую, як у часи мого студентства добрих вин було мало, але я все ж знаходив ексклюзивні одиниці. Завжди хотів мати своє! Але ключовим мотиваторами після якого мрія та задум трансформувалися в продукт стали дві зустрічі. З Іваном Плачковим та П’єром Рішаром, які створили унікальні лінійки вин. Своїм прикладом вони надихнули мене започаткувати гідний продукт, який підніме культуру українського вина.

Олег Скрипка та його бренд вина "Країна мрій" Фото: Facebook: Олег Скрипка

Це і є основою в концепції мого бренду. Україна відрізняється від інших успішних країн з розвиненою економікою та культурою єдиним – їхні громадяни орієнтовані на споживання власних продуктів. А наш народ обирає імпортне і шаблонно думає, що "чуже" краще. Моя задача перенаправити суспільство на споживання вітчизняного. Бо це перший крок до культурного та економічного апгрейду. І розвивати культуру, в якій споживання вина грає одну з визначальних ролей.

Який найдорожчий алкоголь у своєму житті ви вживали?

Одного разу з друзями пив італійське вино ціною в 3 тисячі євро за пляшку. Ще отримав у подарунок коньяк, який був моїм ровесником. Уявляєте? Словом, тисячів доларів за такий ексклюзив треба віддати.

Дорогий алкоголь – це для людей, які носять дорогий одяг. Вони сприймають його, як коштовний актикваріат, ставлення до нього на рівні фетишизму. Після першого ковтка їх рецептори відчувають особливі поєднання, а відчуття внутрішньої гідності бере гору. Проте вино за 5 тисяч доларів далеко не всі зрозуміють і зможуть відрізнити від варіанту за 500 гривень .

В яких закладах столиці вас можна зустріти?

Таке місце одне! І це заклад правильного харчування "Небос". У барах столиці ви мене не зустрінете, бо зазвичай їх відвідування перетворюється в спонтанну фан-зустріч. Єдина можливість випити вино в закладі спокійно – за кордоном. Там більше шансів застрахувати себе від десятки запитів на селфі та автограф.

Який алкоголь ви б обрали, щоб пити до кінця життя на безлюдному острові?

Я б смакував витримане червоне сухе вино. І найголовніше – без додавання бурякового цукру.

Виходили на сцену під градусом?

Так, максимум двічі за всю історію ВВ. У нас із гуртом у клубі Москви був концерт взимку і ми випили віскі до початку, щоб зігрітися. Захід пройшов чудово, але моментами мене "несло". Для мене тепер це – табу! Я люблю контролювати ситуацію та відповідати за кожну ноту. А коли ти під алкоголем, то це складніше. І водночас нечесно щодо глядача, бо емоції викликані не виступом, а етиловим спиртом.

Олег Скрипка Фото: Facebook: Maks Tarkivskyy

Яка вечірка вам запам'яталася найбільше у житті?

Найбільше запам'ятовую заходи, які сам влаштовую для людей. Один із яких – фестиваль етнічної музики "Країна мрій" у 2013 році. Його масштаби і витримана культура учасників вразили. Зважаючи на сотні людей – це рідкість. Я мрію відновити фестиваль і знову зібрати в одному місці поціновувачів якісної музики.

Який формат відпочинку найбільше до душі, коли треба перезавантажитися?

Однозначно – поїхати з родиною на море і дослідити нову країну! Одна з останніх, яка вразила – Мексика, Канкун. Під час подорожей маю традицію – куштувати місцеве вино, як частину своєрідного етнотуризму. Де я його лише не пробував! Африканське, балійське – цей список довгий.

Олег Скрипка Фото: пресслужба

Мрію відвідати Латинську Америку, Азію і Австралію. Цікаво дослідити їхній фольклор, гастрономію, традиції та поспілкуватися з місцевими. Відвідування ТОП-місць для мене не на першому місці.

Чи були у вас спонтанні поїздки на відпочинок?

На відпочинок – ні. Лише у відрядження на концерти. Відпустки складно спланувати через ненормований графік, навіть, якщо вони спонтанні.

Яка музика ідеально підійде для вашого відпочинку?

Музику я слухаю рідко, в мене немає звички вмикати плейлист 24/7. Якщо все ж звучить, то виключно жанр лаунж. Він спокійний на противагу моїм бадьорим пісням. Свою музику взагалі не слухаю, бо в мене інше завдання – створювати, а не споживати!

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