10 запитань Олегу Скрипці — про бренд вина, алкоголь на сцені та свою музика, яку не слухає
І шокуючі реалії життя поза сценою, які не дають спокійно жити
Сьогоднішнє інтерв'ю серії "Зірковий антистрес" ексклюзивне. Ми поспілкувалися з лідером гурту "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкою, який учора святкував свій день народження. І поки шанувальники згадують його найкращі пісні, ми дізналися про улюблений алкоголь співака, для чого створив власний бренд вина, найдорожчі напої, які вживав і тревел-плани.
П’ю я вкрай мало – максимум два бокали вина на місяць. Так було не завжди! 10 років назад я вживав міцні напої та робив це частіше, але після створення власного бренду вина, про яке мріяв все життя, я мінімізував вживання алкоголю. І водночас подарував можливість людям смакувати більше якісного українського вина.
Для мене алкоголь – це, перш за все, емоція . Бо я артист, основне завдання якого – дарувати емоції людям. Алкоголь для мене виконує аналогічну функцію. І від вина немає негативу, якщо порівняти з міцними напоями, бо це культурний алкоголь, який об'єднує. П’ю різні вина, але мій фаворит – рожеве. І не лише через трендовість, а й універсальність, бо келих цього напою годиться у будь-якій ситуації.
Власний бренд "Країна мрій" – це не спонтанність. Я думав про нього все життя, бо захоплювався винами і культурою їх споживання. Згадую, як у часи мого студентства добрих вин було мало, але я все ж знаходив ексклюзивні одиниці. Завжди хотів мати своє! Але ключовим мотиваторами після якого мрія та задум трансформувалися в продукт стали дві зустрічі. З Іваном Плачковим та П’єром Рішаром, які створили унікальні лінійки вин. Своїм прикладом вони надихнули мене започаткувати гідний продукт, який підніме культуру українського вина.
Це і є основою в концепції мого бренду. Україна відрізняється від інших успішних країн з розвиненою економікою та культурою єдиним – їхні громадяни орієнтовані на споживання власних продуктів. А наш народ обирає імпортне і шаблонно думає, що "чуже" краще. Моя задача перенаправити суспільство на споживання вітчизняного. Бо це перший крок до культурного та економічного апгрейду. І розвивати культуру, в якій споживання вина грає одну з визначальних ролей.
Одного разу з друзями пив італійське вино ціною в 3 тисячі євро за пляшку. Ще отримав у подарунок коньяк, який був моїм ровесником. Уявляєте? Словом, тисячів доларів за такий ексклюзив треба віддати.
Дорогий алкоголь – це для людей, які носять дорогий одяг. Вони сприймають його, як коштовний актикваріат, ставлення до нього на рівні фетишизму. Після першого ковтка їх рецептори відчувають особливі поєднання, а відчуття внутрішньої гідності бере гору. Проте вино за 5 тисяч доларів далеко не всі зрозуміють і зможуть відрізнити від варіанту за 500 гривень .
Таке місце одне! І це заклад правильного харчування "Небос". У барах столиці ви мене не зустрінете, бо зазвичай їх відвідування перетворюється в спонтанну фан-зустріч. Єдина можливість випити вино в закладі спокійно – за кордоном. Там більше шансів застрахувати себе від десятки запитів на селфі та автограф.
Я б смакував витримане червоне сухе вино. І найголовніше – без додавання бурякового цукру.
Так, максимум двічі за всю історію ВВ. У нас із гуртом у клубі Москви був концерт взимку і ми випили віскі до початку, щоб зігрітися. Захід пройшов чудово, але моментами мене "несло". Для мене тепер це – табу! Я люблю контролювати ситуацію та відповідати за кожну ноту. А коли ти під алкоголем, то це складніше. І водночас нечесно щодо глядача, бо емоції викликані не виступом, а етиловим спиртом.
Найбільше запам'ятовую заходи, які сам влаштовую для людей. Один із яких – фестиваль етнічної музики "Країна мрій" у 2013 році. Його масштаби і витримана культура учасників вразили. Зважаючи на сотні людей – це рідкість. Я мрію відновити фестиваль і знову зібрати в одному місці поціновувачів якісної музики.
Однозначно – поїхати з родиною на море і дослідити нову країну! Одна з останніх, яка вразила – Мексика, Канкун. Під час подорожей маю традицію – куштувати місцеве вино, як частину своєрідного етнотуризму. Де я його лише не пробував! Африканське, балійське – цей список довгий.
Мрію відвідати Латинську Америку, Азію і Австралію. Цікаво дослідити їхній фольклор, гастрономію, традиції та поспілкуватися з місцевими. Відвідування ТОП-місць для мене не на першому місці.
На відпочинок – ні. Лише у відрядження на концерти. Відпустки складно спланувати через ненормований графік, навіть, якщо вони спонтанні.
Музику я слухаю рідко, в мене немає звички вмикати плейлист 24/7. Якщо все ж звучить, то виключно жанр лаунж. Він спокійний на противагу моїм бадьорим пісням. Свою музику взагалі не слухаю, бо в мене інше завдання – створювати, а не споживати!
Нещодавно ми розповіли, який алкоголь любить і як розважається популярний телеведучий Володимир Остапчук.
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