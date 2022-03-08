Когда сеть оператора недоступна: как всегда оставаться на связи

Военные реалии показывают нам, что сейчас нужно быть готовыми ко всему. Ранее мы писали, что делать, если потерялся ребенок, а теперь расскажем, как всегда оставаться на связи с родными.
Если сеть вашего мобильного оператора недоступна, переключайтесь на сеть других операторов. Как это сделать, смотрите в инфографике.
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- Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
- Раз в день старайтесь вернуться к сети оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
- Подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.
Нацроуминг будет подключен в первую очередь в зоне боевых действий, в этих областях:
- Харьковская
- Херсонская
- Сумская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Донецкая
- Луганская
- Кировоградская
- Николаевская
Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и затем по всей территории Украины.
Напомним, как лечить животных во время войны – полезные сервисы. В это непростое время страдают не только люди, но и их питомцы, часто брошенные на произвол судьбы без еды и крова
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