Когда сеть оператора недоступна: как всегда оставаться на связи

Не стоит паниковать, если ваш мобильный оператор перестал функционировать, всегда можно подключиться к другому

Что делать, если сеть вашего мобильного оператора недоступна / Фото: pixabay.com

Военные реалии показывают нам, что сейчас нужно быть готовыми ко всему. Ранее мы писали, что делать, если потерялся ребенок, а теперь расскажем, как всегда оставаться на связи с родными.

Если сеть вашего мобильного оператора недоступна, переключайтесь на сеть других операторов. Как это сделать, смотрите в инфографике.

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Что делать, если сеть вашего мобильного оператора недоступна / Фото: t.me/UkraineNow

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Раз в день старайтесь вернуться к сети оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

Подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.

Нацроуминг будет подключен в первую очередь в зоне боевых действий, в этих областях:

Харьковская

Херсонская

Сумская

Полтавская

Днепропетровская

Запорожская

Донецкая

Луганская

Кировоградская

Николаевская

Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и затем по всей территории Украины.

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