Коли мережа оператора недоступна: як завжди залишатися на зв'язку

Не варто панікувати, якщо ваш мобільний оператор перестав функціонувати, завжди можна підключитися до іншого

Що робити, якщо мережа мобільного оператора недоступна / Фото: pixabay.com

Воєнні реалії показують нам, що зараз треба бути готовими до всього. Раніше ми писали, що робити, якщо загубилася дитина, а тепер розповімо, як завжди залишатись на зв'язку з рідними.

Якщо мережа мобільного оператора недоступна, перейдіть на мережу інших операторів. Як це зробити, дивіться в інфографіці.

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Що робити, якщо мережа мобільного оператора недоступна / Фото: t.me/UkraineNow

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Щодня намагайтеся повернутися до мережі оператора. Вручну або увімкнення автовибору мережі.

Підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження мережі операторів. Це може впливати на якість деяких послуг.

Нацроумінг буде підключений насамперед у зоні бойових дій, у цих областях:

Харківська

Херсонська

Сумська

Полтавська

Дніпропетровська

Запорізька

Донецька

Луганська

Кіровоградська

Миколаївська

Далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях та потім по всій території України.

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