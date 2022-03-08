Коли мережа оператора недоступна: як завжди залишатися на зв'язку

Воєнні реалії показують нам, що зараз треба бути готовими до всього. Раніше ми писали, що робити, якщо загубилася дитина, а тепер розповімо, як завжди залишатись на зв'язку з рідними.
Якщо мережа мобільного оператора недоступна, перейдіть на мережу інших операторів. Як це зробити, дивіться в інфографіці.
Далі по темі
- Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.
- Щодня намагайтеся повернутися до мережі оператора. Вручну або увімкнення автовибору мережі.
- Підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження мережі операторів. Це може впливати на якість деяких послуг.
Нацроумінг буде підключений насамперед у зоні бойових дій, у цих областях:
- Харківська
- Херсонська
- Сумська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Донецька
- Луганська
- Кіровоградська
- Миколаївська
Далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях та потім по всій території України.
Нагадаємо, як лікувати тварин під час війни – корисні сервіси. У цей непростий час страждають не тільки люди, а й їхні вихованці, часто кинуті напризволяще без їжі і даху над головою.
Також дивіться, як накласти джгут та зупинити кровотечу – відеоінструкція.