Ветеринарная помощь: как лечить животных во время войны – полезные сервисы

Тринадцатый день вторжения России. Враг бомбит жилые кварталы украинских городов. Переживают невероятный стресс не только люди, но и братья наши меньшие, которые остались без хозяев в закрытых домах и квартирах, пока их владельцы в панике убегали на час, а получилось на неопределенный срок.
К счастью, во многих крупных городах Украины есть организации, которые помогают спасать братьев наших меньших от голодной смерти во время войны. Рассказываем о них.
Зоопатруль Киев (Киев)
Это бесплатный сервис спасения животных, который создали киевские волонтеры. Позвонить можно по телефону +380635735663 или заполнив форму, указав, какое время животное находится взаперти; можно ли сделать отверстие в стене для его освобождения; есть ли в городе знакомые, которым можно передать четырехлапого после эвакуации. На сегодня работают пять бригад спасения: четыре на левом берегу и одна на правом.
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Save Pets of Ukraine (крупные города по всей Украине)
Это инициатива бренда Kormotech, который производит корм для кошек и собак. Организация помогает зооволонтерам, приютам и владельцам животных из разных городов Украины тем, что:
- разбирает вопросы владельцев животных, зооволонтеров и приютов;
- помогает в решении их проблем физически и информационно;
Кроме того, Save Pets of Ukraine отправляет корм пушистикам, которые находятся в очаге военных действий. Для получения помощи или присоединения к команде волонтеров, нужно заполнить форму.
Ветеринарный госпиталь "Фауна сервис" (Киев)
Эта киевская ветклиника предлагает онлайн-консультации. Здесь же вам могут предоставить информацию о справках, необходимых для выезда с животными за границу. Чтобы получить помощь, нужно обратиться в приватные сообщения на Facebook.
Дом спасенных животных (Львов)
Эта инициатива помогает находить новых хозяев для животных-беженцев. Волонтеры закупают еду и ищут передержку. Сообщество создали совместно с организациями "Веган Украина", "Каждое Животное" и UAnimals. За помощью обращаться по телефону: +380739292073.
Помощь животным- жертвам войны (Одесса)
Это Telegram-канал для поиска жилья и предоставления другой помощи животным. Здесь также можно взять себе пострадавшего или брошенного питомца или предложить на передержку своего. Писать нужно в группу, отвечают и координируют быстро.
Ранее мы писали о бесплатных программах для дошкольников – ссылки.
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