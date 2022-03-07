Потерялся ребенок. Что делать – В Украине создали Telegram-канал с оперативной информацией

Как найти близкого, который потерялся во время войны? Рассказываем о волонтерской инициативе и надеемся, что скоро все пропавшие найдутся

Как найти ребенка, который потерялся во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Самое страшное, что может переживать мать – это чувства, когда она не знает, где ее ребенок и что с ним. К сожалению, во время войны такие ситуации – неизбежность. Россияне нарушают все международные права человека и законы Божьи, убивают мирных жителей и не дают возможности спасти детей. В круговороте этого ужаса многие детки теряются. Чтобы хоть как-то помочь родителям найти своих малышей, волонтеры создали Telegram-канал "Пошук зниклих".

На этом ресурсе оперативно можно найти информацию о детях, которых нашли, а также детях, которые потерялись.

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Если ваш ребенок пропал, вам необходимо указать:

Имя и фамилию;

Дату и год рождения;

Обстоятельства, при которых ребенок пропал;

Когда последний раз вы общались;

Контактный номер телефона.

Конечно, с помощью этой базы можно найти и взрослого, с которым пропала связь.

Перед тем, как помогать кому-то постить информацию, тщательно ее проверьте. Ведь это могут быть фейки, чтобы создать панику среди людей.

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