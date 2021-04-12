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Кайли Миноуг пополнила арсенал собственного вина. Новую бутылку просекко создала для веганов!

Сегодня, 15:36

Дизайн бутылки также апгрейдили

Кайли Миноуг удивила поклонников собственного бренда вина – создала розовое просекко со вкусом ягод и цветов. Об этом сообщил The Drinks Business в своем Instagram .

Фото: Instagram: thedrinksbusiness

Австралийская певица Кайли Миноуг весной 2020 создала собственный бренд вина – Kylie Minogue Wines. Дебютной бутылкой бренда стало розе из сортов винограда каберне и кариньян за 350 гривен. Поклонники сразу оценили бренд на вкус и миллионы бутылок "разлетелись" с прилавков сразу после релиза.

Весной 2021 она снова удивила поклонников Kylie Minogue Wines и представила просекко с весенним "легким" вкусом. Новая история объединяет два сорта винограда: 15% пино-нуар и 85% глера. И создана единица с акцентом на аудиторию веганов. На вкус вино со свежей клубникой, малиной и букетом весенних цветов с цитрусовым послевкусием.

Фото: Instagram: thedrinksbusiness

В новой единицы дизайн нетипичный: использовали формат тиснение для размещения сердец и добавили серебряную фольгу с нежным оттенком розового. На этикетке не обошлось без подписи Кайли Миноуг.

Стоит одна бутылка – 450 гривен.

Согласитесь, что дизайн интересного формата, идеально подошел бы на подарок в особый день. Но если ваши друзья не любят розе, то переходите на апрельский календарь и выбирайте другой вариант сюрприза, который поразит.

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