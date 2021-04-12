Кайлі Міноуг поповнила арсенал власного вина. Нову пляшку просекко cтворила для веганів!

Дизайн пляшки також апгрейдила

Кайлі Міноуг здивувала шанувальників власного бренду вина – створила розове просекко зі смаком ягід та квітів. Про це повідомив The Drinks Business у своєму Instagram.

Фото: Instagram: thedrinksbusiness

Австралійська співачка Кайлі Міноуг весною 2020 року започаткувала власний бренд вина – Kylie Minogue Wines. Дебютною пляшкою бренду стало розе з сортів винограду каберне та кариньян за 350 гривень. Шанувальники одразу оцінили бренд на смак і мільйони пляшок "розлетілися" з прилавків одразу після релізу.

Весною 2021 року вона знову здивувала поціновувачів Kylie Minogue Wines і представила просекко з весняним "легким" смаком. Нова історія поєднує два сорти винограду: 15% піно-нуар та 85% глери. І створена одиниця з акцентом на аудиторію веганів. На смак вино зі свіжою полуницею, малиною та букетом весняних квітів з цитрусовим післясмаком.

Фото: Instagram: thedrinksbusiness

У новій одиниці дизайн нетиповий: використали формат тиснення для розміщення сердець та додали срібну фольгу з ніжним відтінком розового. На етикетці не обійшлося без підпису Кайлі Міноуг.

Вартує одна пляшка – 450 гривень.

Погодьтеся, що дизайн цікавого формату, ідеально підійшов б на подарунок в особливий день. Але якщо ваші друзі не люблять розе, то переходьте на квітневий календар і обирайте інший варіант сюрпризу, який вразить.

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