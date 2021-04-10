Привычки с историей: какой алкоголь любил пить принц Филипп

Его вкусы были скромнее, чем у королевы Елизаветы

"Пусть мне принесут просто пива", – цитата принца Филиппа, которая описывает его алкогольные предпочтения. На удивление, он не был привередой в выборе алкоголя, если сравнивать с пожеланиями королевы Елизаветы о которых можно говорить часами.

Принц Филипп Фото: Getty Images

Принц любил пиво, его фаворитом был напиток, привезен из пивоварни Boddingtons, что в Манчестере. Бренд считали самым популярным на то время и любимое пиво Филиппа было с соломенно-золотистой окраской и хмельной горчинкой. Но в 2005 году производство закрыли и он вынужден был тестировать другие марки в течение 11 лет и искать похожи гастрономические традиции с Boddingtons.

О том, что любимый напиток герцога Эдинбургского было пиво не сомневался никто – он прямо говорил о своих желаниях. И во время обеда в Риме, когда бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато предложил ему вина, тот сказал – "Принеси мне пива. Мне все равно что это за разновидность. Просто принеси мне пива! ".

Любимое пиво герцога Фото: Shutterstock

Предпочтения в алкоголе принца Филиппа можно сравнить с его любимыми часами, которые он носил. Это была не швейцарская модель за состояния, а обычные часы с коричневым кожаным ремешком. В простых вещах он замечал особые смыслы и они не стоили тысячи фунтов, что обычно характерно королевским желаниям и жизни среди членов семьи.

Джин также был среди алкогольной карты Филиппа, но редко. Как сообщает Daily Mail, в день свадьбы на завтрак он со своим шофером пили джин с тоником.

Традиционно принц любил выпить бокал пива на свой день рождения в компании с королевой Елизаветой, которая выбирала коктейль с Дюбонне. Но, к сожалению, эта традиция не повторится и войдет в историю, как одна из привычек Филиппа, которая приносила ему радость.

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