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Идеальные для выходных! 5 вкусных коктейлей на основе водки (легкие рецепты)

Сегодня, 15:28

Вы захотите их попробовать

Если планируете устроить минимальную вечеринку на выходных, а идеи для приготовления коктейлей у вас отсутствуют, то вы по адресу. Потому что мы расскажем о 5 коктейлях на основе водки, которые стоит попробовать. Тем более, они сверхлегкие в приготовлении и с минимальным количеством этапов в рецептуре.

1 – "Космополитен"

Классика, куда без нее! В сериале "Секс и город" Кэрри Брэдшоу часто пробовала данный коктейль. Но как выяснилось, на самом деле, это был фейковый напиток. Вам рекомендуем попробовать настоящий по классической рецептуре.

Ингредиенты:

  1. 40 мл водки;
  2. 20 мл ликера "Куантро";
  3. 20 мл сок клюквы;
  4. 20 мл лаймового сока.

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты;
  2. Добавьте лед и встряхните до полного остывания;
  3. Процедите в стакан;
  4. Добавьте апельсин для дизайна.

Коктейль обязательно готовьте с хорошим настроением и подавайте в стакане формы "купе".

2 – "Кровавая Мэри"

Если "Космополитен" не для вас, то попробуйте "Кровавую Мэри". К слову, в США его употребляют как средство для облегчения похмелья. Говорят, что он излечивает его благодаря сочетанию растительной основы, соли и алкоголя. Вам рекомендуем попробовать коктейль вечером под фильм и не перебирать с алкоголем, чтобы на утро не пользоваться лайфхаком из США.

Ингредиенты:

  1. 50 мл водки;
  2. 25 мл томатного сока
  3. 5 мл сока лимона;
  4. 1-2 г соли;
  5. 1 г черного перца.

Способ приготовления:

  1. Холодный томатный сок соедините со специями и налейте в стакан;
  2. Долей водку по лезвию ножа – но не смешивайте два слоя смесей в стакане;
  3. Долейте лимонный сок;
  4. Бокал украсьте петрушкой.

Наслаждайтесь коктейлем маленькими глотками!

3 – "Камикадзе"

Этот коктейль для тех, кто любит простоту во всем – здесь только три ингредиента. К слову, вы же знаете, что все гениальное – просто и эта фраза идеально описывает "Камикадзе". В приготовлении коктейль легкий и заморачиваться не нужно. А главное, он вкусный и с кислинкой.

Ингредиенты:

  1. Водка 30 мл
  2. Апельсиновый ликер 30 мл
  3. Сок лайма 30 мл.

Способ приготовления:

  1. Соедините все ингредиенты в шейкере;
  2. Смешивайте в течение 15 секунд;
  3. Перелейте в бокал.

Пейте без льда и в стакане, который используют для подачи популярной "Маргариты".

4 – "Водочный Red Bull"

Коктейль из Red Bull всегда актуален, особенно дома, когда ингредиентов не аналогичный спектр, как в баре города. И для тех, кому лень изучать рецептуру и хотя бы что-то смешивать!

Ингредиенты:

  1. Водка 40 мл;
  2. Red Bull 120 мл;
  3. Лед в кубиках до 5 штук.

Способ приготовления:

  1. В стакан положите лед, добавьте водку и Red Bull;
  2. Ингредиенты перемешайте.

К слову, если не хотите заморачиваться с приготовлением льда к вечеринке на выходных, то воспользуйтесь лайфхаком из предыдущей статьи.

5 – "Голубая лагуна"

Вариант коктейля для тех, кто скучает по морю! "Голубую лагуну" готовят и наслаждаются сочетанием в рецептуре с 20-века. Почему бы и вам не попробовать? Но без ликера "Блю Кюрасао" не обойтись.

Ингредиенты:

  1. Водка 30 мл;
  2. Ликер "Блю Кюрасао" 30 мл;
  3. Лимонад 120 мл;
  4. Измельченный лед.

Способ приготовления:

  1. Заполните стакан измельченным льдом.
  2. Добавьте ингредиенты и встряхните.
  3. Наполните бокал кубиками льда, процедите и вылейте в него приготовленную смесь.

Подавайте в стакане "хайбол" и наслаждайтесь напитком с историей.

Недавно мы рассказывали о редизайне вина от Post Malone.

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