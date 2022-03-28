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Как украинцам получить право на проживание и социальные гарантии в Швеции

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28 марта, 19:33
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Сотрудница Медиа Группы Украина находится сейчас в Швеции и рассказывает о возможностях для украинских беженцев в этой стране, основываясь на собственном опыте.

Нам очень повезло. Я, мой четырехлетний сын и моя шестидесятипятилетняя мама смогли за двое суток добраться из военного Киева до мирной Швеции. О самом удобном маршруте Киев-Стокгольм читайте в нашем материале "Как добраться беженцам из Украины в Швецию".

Выбор страны был не случайным. Друзья позвали к себе и помогли добраться. Это мой четвертый приезд в Швецию, который кардинально отличается от предыдущих по понятным причинам.
Мне всегда нравилась Швеция. Еще в детстве, по трилогии Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон" в гениальном переводе-адаптации Лилианны Лунгиной. Где в простом и трогательном тексте оживали забавные милые герои и уютные городские пейзажи.

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После недельной ночевки в бомбоубежище, когда заболел сын и появилась информация о захвате оккупантами ЗАЭС, поняла – медлить нельзя. Раз есть к кому ехать – надо ехать. Биометрические загранпаспорта сделала себе и сыну еще в конце 2018 после, так называемого, инцидента в Керченском проливе. Это было предчувствие. Правда, ЕС во время войны пускает к себе всех украинцев, не важно какой паспорт. С биометрическим заграном проще оформиться на территории ЕС, но об этом чуть позже.

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Польша стала нашим транзитом на пути в Швецию. Сейчас мне сложно представить, как и когда мы, украинцы, можем отблагодарить ПОЛЬШУ за ПОМОЩЬ. С момента пересечения границы, всюду нас кормили, дарили ребенку игрушки, давали ночлег, отвозили куда и когда нужно, приводили за руку из пункта А в пункт Б. Это невероятно.

Итак, по приезду в Швецию, в первый рабочий день мы поехали в Миграционную службу. Адреса центров приема граждан есть на сайте службы. Да, вам будет легче, если вы знаете английский. Хвост очереди тянулся бесконечно. Это было 8-ое марта. Нам в очереди подарили тюльпаны. Поили горячим чаем и угощали печеньем. Через час, сказали, что принимают только тех, кому назначено. Выдали бланки заявок на оформление и велели прийти через 2 дня, а лучше через неделю.

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Через 2 дня мы приехали и увидели, что людей стало в два раза больше, но все стояли распределенными по трем очередям. В течение получаса у нас приняли заявки и назначили встречу через неделю.

На следующей встрече нас сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и измеряли рост, чему был страшно рад мой сын – он вырос на 3 сантиметра!

Через неделю почтой мы получили бумаги – для меня и сына – о том, что нам предоставили право проживания в Швеции на 1 год.

Для моей мамы документы мы еще ждем, так как у нее национальный паспорт и необходим перевод – но крайней мере мы так предположили.

А на днях сайт Миграционной службы создал возможность онлайн подать заявку на предоставление права проживания в стране по Директиве ЕС.
Резюмируем для тех, кто прибыл в Швецию после 24 февраля 2022 включительно.

Алгоритм действий для получения права на проживание в Швеции:

  • Фотографируете на телефон первую страницу своего паспорта. Таким образом, чтобы все данные были читабельны, подробнее здесь https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Enclose-copy-of-your-passport-with-your-application.html.
  • Можно использовать приложения для сканирования в телефоне, тогда программа сразу создает PDF
  • Если с вами семья, то и их паспорта необходимо сфотографировать.
  • Заходите на сервис, где для регистрации нужно придумать пароль и логин.
  • На английском заполняете поля формы. Очень удобно, что в заявки детей ваши данные подтягиваются автоматически.
  • На почтовый адрес, который вы укажете будут присылать бумажные уведомления о том, как продвигается ваша заявка.

Важно, если у вас не загранпаспорт, а национальный гражданский, то возможно потребуется больше времени на оформление. Иногда нужно просто немного подождать.

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